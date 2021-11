Cuenta atrás para la vacuna covid para menores de 12 años: ¿es segura?, ¿habrá para todos?

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) celebra este jueves una reunión extraordinaria para debatir si da su visto bueno a la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 en niños de 5 a 11 años. Esta decisión se produce en medio de un gran aumento de casos de Covid-19 en toda Europa, principalmente por la escasa cobertura de vacunación en algunos países y porque el colectivo de menores de 11 años aún no ha podido recibir la vacuna. En España, de hecho, los menores de 11 años son los que acumulan una mayor incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes, con 203,57, según los datos del Ministerio de Sanidad publicados ayer, muy por delante del siguiente grupo, las personas entre 40 y 49 años, que se sitúan en 155,91. Francisco Araujo, Farmacéutico Hospitalario en el Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla y portavoz de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), nos da la claves sobre la vacunación a los menores de 12 años.

¿Es seguro vacunar a un menor de 12 años contra la covid?

No podemos olvidarnos que los niños son los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia. Por ejemplo, la no administración de vacunas de su calendario, enfermedades que pueden tener consecuencias graves directas en su salud, algo que hemos visto que se ha recuperado rápidamente gracias al buen sistema sanitario pediátrico que tenemos. Respecto a las vacunas contra covid, hay que ser honesto y decir que al igual que todo medicamento presentan efectos adversos, dicho esto, hay que decir que las vacunas contra la covid basadas en ARN son de las más seguras y eficaces de la historia.

¿Qué vacuna sería la más efectiva?

Actualmente, la Comunidad Europea tienen dos vacunas de ARN aprobadas, las conocidas como Pfizer y Moderna. En España están disponibles para niños de 12 años o mayores con patologías de alto riesgo y para niños nacidos en 2002 o después. Si los padres pusieran una tabla con los pros y los contras, la eficacia estaría claramente en la primera columna para ambas vacunas.

En el caso de llevarse a cabo la vacunación en menores, ¿habría vacunas disponibles para todos?

Cuando se proyecta una campaña de vacunación se provee con dosis suficientes. Comentar y esto daría para otro debate, que posiblemente para estas navidades tengamos la indicación para vacunar a los niños de 5 a 12 años, cuyos datos ya se han presentado a la Agencia Europea del Medicamento para su estudio.

¿Qué papel juegan los niños en la transmisión del covid?

Primero deseo aclarar unos conceptos. Tenemos la suerte de que las vacunas aprobadas tienen una efectividad muy alta frente a la variante delta que está circulando. Las vacunas fueron diseñadas para prevenir la enfermedad grave, y también sabemos que además son capaces de disminuir la transmisión de la enfermedad a la mitad. Esto tiene sentido, puesto que su capacidad para proteger la vía aérea superior es limitada, algo que no cambia la utilidad de las vacunas. Si miramos los datos de hoy, vemos que el porcentaje de adolescentes vacunados frente a covid en Andalucía es superior al 83%, y cuando consultamos la tabla de contagios por edad vemos que los grupos de mayor contagio son los menores de 12 años y los adultos entre 30 y 40 años. Estoy convencido que la vacunación de los adolescentes es el motivo del bajo contagio en ese rango de edad. Sobre el papel que ocupa los niños en la pandemia aun es asunto de debate. Existen estudios que muestran una transmisión similar en niños, adolescentes o adultos, y otros que dicen es menor en los niños y adolescentes.

¿Qué beneficio obtiene ese grupo de población por la vacunación? ¿Pondera riesgos y beneficios?

Actualmente la Agencia Europea del Medicamento nos dice que el beneficio supera los riesgos en este grupo de población.

¿Podemos vacunar a un niño solo por el beneficio de la colectividad?

Tenemos que tener en cuenta que la vacunación tiene dos caras una egoísta y otra altruista. El beneficio personal se comprueba cuando el porcentaje de vacunados mayores de 80 años es el 100%, tienen muy claro que la vacuna previene que desarrollen una enfermedad de curso grave si se infectan. Y luego la generosidad de vacunarse por salud pública, algo que en España sí se observa tradicionalmente al contrario que otros países, esto nos ha permitido tener los mejores resultados de vacunación del mundo. Actualmente tenemos a los niños con mascarillas, estoy convencido que la vacunación permitirá cortar cualquier eslabón de la cadena de transmisión y acabar con esta pandemia.

¿Hay urgencia en la vacunación de estos menores?

Las vacunas en niños son seguras y eficaces, aunque dentro de un contexto mundial de suministro limitado debería priorizarse a los grupos de mayor riesgo, como los sanitarios. Aunque al mismo tiempo es ingenuo pensar que si yo no me la pongo, esa vacuna irá a uno de esos países que la necesitan. Tarde o temprano, vacunados o no, estaremos en contacto con el virus, la vacuna es una herramienta que nos va permitir estar preparados para ese encuentro. La pregunta que yo haría sería la siguiente, ¿qué es mejor la inmunidad natural o la vacunación?