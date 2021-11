La DGT quiere hacer de este utensilio el regalo estrella de la Navidad

Una vez pasado el Black Friday aquellos que han resistido a regañadientes a comprar empiezan a mirar a las Navidades. Aunque muchos hayan caído en la tentación e, incluso, hayan aprovechado esta reciente campaña de ventas para comprar los regalos de las festividades, tras esta fecha empieza la verdadera campaña navideña.

Los árboles de Navidad y las lucen empiezan a aparecer por las calles. Algunos hits como el tan conocido “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey también hacen acto de presencia. Además, la llegada del verdadero frío hace que todo cobre ambiente de la más pura Navidad.

Aunque las últimas Navidades estuvieron marcadas por las restricciones y el miedo a la pandemia, este año miles de españoles temen que esto se vuelva a repetir. Unos días con varios repuntes y la nueva aparición de la variante sudafricana hacen tambalear aunque de momento no en exceso las Navidades del presente año.

La Dirección General de Trafico (DGT) sabe de la importancia de estas fechas y por eso desarrolla distintas campañas. Prevención de accidentes de tráfico o operaciones de salida y entrada en ciudades son dos ejemplos de las acciones que suele hacer para mejorar la seguridad vial en esas fechas.

Las festividades suelen estar marcadas por la comida y el alcohol. Por este motivo la DGT suele reclamar prudencia al volante y así evitar problemas en las carreteras españolas. Además, este año la dirección quiere que un regalo que puede salvar muchas vidas se convierta en la estrella de las Navidades.

Regalo salvavidas

Los avances en materia de seguridad vial han sido espectaculares en los últimos años. Más allá del cinturón de seguridad o el casco para motoristas, han aparecido gran multitud de utensilios que han salvado cientos de vida cada año.

Así las cosas, la DGT quiere que estas Navidades una de estas innovaciones se convierta en un regalo básico para muchos. Se trata de un airbag para motoristas que según los estudios reducen las posibilidades de fallecer como de sufrir lesiones importantes en el tórax.

La DGT impulsa el uso del airbag para motoristas con la campaña de comunicación, 'Pongamos de moda la vida' DGT 26/11/2021 FOTO: DGT DGT

Este invento puede ser en forma de chaleco o de chaqueta y se lleva puesto cuando circulamos en moto. Así, en caso de accidente este activa hinchando unas bolsas y protegiendo nuestro cuerpo.

En menos de un segundo cuando sufrimos un percance se puede hinchar por completo sin resultar molesto. Este queda totalmente lleno de aire durante un minuto y luego se deshincha tras haber protegido al motorista de la caída y sus consecuencias.

Este invento cuenta con tipos distintos de funcionamiento. Mecánico, electrónico o independiente todos pueden ser un gran aliado contra los accidentes de tráfico. El precio oscila desde los 400 hasta los 1.200 euros según las características aunque los expertos lo recomiendas efusivamente.

Para tratar que este se convierta en regalo de Navidad la DGT ha comenzado una gran campaña. Con el objetivo de impulsar su uso entre los motoristas la dirección tratará por distintos canales de concienciar a la población.

Bajo el lema «Regala un airbag a quien más quieres. Pon de moda la vida», la nueva campaña de la DGT podrá verse tanto en medios digitales como prensa escrita y escucharse en radios hasta el 11 de diciembre, dos semanas antes de la Navidad.