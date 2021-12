Con la incidencia de la covid al alza en España, con más de 10.000 casos diarios y la amenaza de la variante Ómicron, Sanidad ha recomendado limitar el número de participantes en “eventos públicos y sociales” durante las fiestas navideñas, un asunto del que hablará en el Congreso la ministra Carolina Darias.

08:12 h

Países Bajos localizó la nueva variante en dos muestras de test que se habían recogido el 19 y el 23 de noviembre, una semana antes de la llegada de los dos vuelos de Sudáfrica

08:07 h Una familia entera sin vacunar, ingresada por covid-19 en la UCI del hospital Severo Ochoa Cinco miembros de la misma familia están ingresados en el Hospital Severo Ochoa (Leganés), tras contagiarse de covid-19 y no estar vacunados cuatro de ellos. Los cuatro integrantes de la familia que no se han vacunado se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sedados e intubados. La persona de mayor edad de la familia es la que se encuentra vacunada, permanece en la planta del hospital y podría ingresar en la UCI debido a su frágil estado de salud.

08:01 h

Las navidades serán movidas para los más jóvenes de la casa en cuanto a vacunas se refiere. Ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, adelantó que las vacunas para los menores de 12 años, que ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento (EMA), no llegarán a España antes de la segunda quincena de diciembre, momento en el que podrán ser inoculadas. Darias especificó que el suero utilizado será el de la marca Pfizer aunque no es la misma que la que se inocula a los adultos ya que no necesita disolución, y que se pondrán dos dosis.

07:52 h

La directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Emer Cooke, ha asegurado en una comparecencia ante el Parlamento Europeo que a su agencia le costará “unos tres o cuatro meses” dar luz verde a nuevas versiones de los antídotos ya comercializados, en caso de que se demuestre que las actuales vacunas pierden eficacia frente a la variante ómicron, detectada la pasada semana en Sudáfrica.

07:45 h China registra su mayor cifra de casos en un mes por el rebrote en el norte La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de la detección de 113 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este martes, de los que 91 se produjeron por contagio local en la provincia septentrional de Mongolia Interior, escenario de un pequeño rebrote en los últimos días. Se trata de la primera vez que el país asiático rebasa la barrera de los 100 nuevos casos diarios en casi un mes, desde el parte emitido el pasado 4 de noviembre. Los 22 casos restantes se les diagnosticaron a viajeros procedentes de fuera de las fronteras de la China continental en la municipalidad de Shanghái (este, 3), y en las provincias de Yunnan (sur, 8), Sichuan (centro, 5), Cantón (sureste, 4), Fujian (sureste, 1) y Guangxi (sur, 1).

07:40 h Los supervivientes de covid grave pueden tener más riesgo de morir durante un año La covid-19 grave se relaciona con un mayor riesgo de morir durante los doce meses siguientes a haber superado la enfermedad, especialmente entre los menores de 65 años y por causas que no tienen que ver directamente con las complicaciones habituales de SARS-CoV-2. Un estudio encabezado por la Universidad de Florida (Estados Unidos) y que publica Frontiers in Medicine sugiere que los pacientes que sobreviven a las peores formas de covid-19 experimentan un deterioro general de la salud que les hace vulnerables a otras dolencias. Por ello, los autores hacen hincapié en la importancia de las vacunas, que son eficaces para prevenir la hospitalización y la enfermedad grave por coronavirus. La investigación señala que quienes se recuperan de la covid-19 grave tienen más del doble de riesgo de morir durante el año siguiente a su restablecimiento, en comparación con los que experimentan la enfermedad de forma leve, moderada o quienes no se infectan.

07:31 h Japón empieza a administrar la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 Japón empezó hoy a administrar la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 entre profesionales sanitarios, el primer grupo de población que recibirá esta inyección de refuerzo antes de procederse con el resto de los ciudadanos. La tercera dosis de la vacuna de Pfizer se ha comenzado a aplicar a trabajadores del sector médico que recibieron la segunda dosis hace al menos ocho meses, y a continuación, a partir de enero, se administrará a mayores de 65 años. Japón ha vacunado con las dos dosis a más de un 75 % de su población, según los datos oficiales del Ejecutivo, que decidió hace varios meses administrar también una tercera inyección a todos los que hayan recibido la pauta completa para mantener la inmunidad del fármaco, que disminuye progresivamente tras la segunda dosis.