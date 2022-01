Este es el método que no conocías para poder usar WhatsApp en el iPad de manera gratuita

Aunque la primera versión de la tablet de Apple, llamada iPad o iPad 1G (de primera generación), se presentó el 27 de enero de 2010. Todavía hoy, casi doce años después, existen algunos detalles que WhatsApp no ha solucionado en el sistema operativo iOS. No obstante, este problema no es solo de aplicaciones ajenas a la compañía ya que, por ejemplo, no existe una aplicación para el propio smartwatch de Apple. Tampoco existe una aplicación para WhatsApp en el App Store de los iPad, sin embargo, existen algunas alternativas de pago en la tienda, como “Messenger”, una aplicación de terceros que emula WhatsApp Web. Por supuesto, hay otras formas de usar la aplicación de mensajería más popular.

iPad sobre una mesa

Nos referimos a un botón que permite abrir directamente la aplicación en el navegador de Apple, conocido como Safari. Lo primero que debemos hacer es abrir WhatsApp Web e iniciar sesión escaneando el código QR que aparecerá en el navegador web. Para ello, debemos ir al menú “configuración” de la aplicación WhatsApp de nuestro teléfono, seguidamente, deberemos seleccionar el apartado de “dispositivos vinculados” e ingresar nuestro código de desbloqueo del dispositivo. En ese momento aparecerá nuestra cámara y simplemente deberemos escanear el código QR para acceder a nuestra cuenta desde la web del iPad.

Una vez que la cuenta esté abierta en el navegador, debemos presiona el botón “Compartir”, aquel situado en la parte inferior de nuestra pantalla y que se compone de un cuadrado y una flecha señalando hacia arriba. Al pulsar este botón se nos desplegará un menú con varias opciones donde, si deslizamos hasta la parte inferior, podremos encontrar una opción llamada “Añadir a pantalla de inicio”. Esta opción permite agregar un botón, con el enlace seleccionado, a nuestra pantalla de inicio como si de una aplicación se tratase. Por tanto, al ingresar en él, se nos enviará al enlace seleccionado del navegador, donde tendremos nuestra cuenta de WhatsApp operativa en todo momento.

12 años de iPad

Steve Jobs durante la presentación del Ipad

El próximo jueves 27 de enero se cumplen doce años desde que Apple presentó su primera tablet, el iPad. Un dispositivo que, tras el lanzamiento de siete generaciones y nuevos modelos como el iPad Mini y el iPad Pro, acapara hoy en día más del 60% de las ventas a nivel mundial en su categoría. El 27 de enero de 2010, el por entonces CEO de Apple, Steve Jobs, saltó al escenario en un evento especial de la compañía celebrado en San Francisco, Estados Unidos, para presentar un dispositivo híbrido entre el iPhone, que vio la luz en 2007, y el portátil MacBook, lanzado en 2006. Desde entonces ha mantenido su hegemonía en el mercado a pesar del aumento de modelos y fabricantes. Tanto es así que, en 2019, más del 63% de las tablets vendidas en el mundo fueron iPads, y más de la mitad en España. Muy lejos se encuentra la segunda marca en venta de tablets, Samsung, que se sitúa en el 20% en todo el mundo y en el 30% en nuestro país.