Un bombero advierte que este despiste podría causar un incendio en segundos: "Por si acaso, vamos a mantener esta sana costumbre"

Las señales que prohíben el uso del teléfono móvil en gasolineras persisten en España pese a las dudas de muchos conductores sobre su utilidad real. Rubén, bombero y creador de contenido en TikTok, aclara en un vídeo que esta medida nació con los teléfonos analógicos antiguos, cuyos botones físicos "podían generar pequeñas chispas si no eran estancos" al presionarlos. Dado que los combustibles líquidos "liberan gases muy inflamables", esa chispa en un entorno con alta concentración de vapores sí representaba un peligro real de incendio instantáneo.

Riesgo mínimo, precaución máxima

Actualmente, con dispositivos digitales modernos, el riesgo es "muy improbable", salvo que se use un modelo obsoleto como el Nokia 3310. Sin embargo, Rubén enfatiza que la lógica preventiva debe mantenerse: "Por si acaso, vamos a mantener esta sana costumbre". Su recomendación es clara: evitar cualquier móvil durante el repostaje, independientemente de su tecnología, porque "seguridad ante todo".

El bombero subraya que aunque la probabilidad de accidente con smartphones actuales es casi nula, la combinación de vapores inflamables y posibles fuentes de ignición justifica no relajar los protocolos. Su mensaje, viralizado en redes, recuerda que en entornos críticos como las gasolineras, las normas de prevención "siempre priman sobre la comodidad o las suposiciones".