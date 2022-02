¿Qué es el amor incondicional? ¿Qué beneficios tiene para nuestra salud?

A menudo pensamos en el amor de los padres por sus hijos como un amor incondicional, aunque el término incondicional no quiere decir sin límites, significa: “Te ofrezco mi amor libremente y sin condiciones a pesar de las dificultades, los errores y las frustraciones”. De hecho, una de las experiencias más hermosas de la vida humana es aprender a apoyarse en la tensión de esos desafíos ofreciendo conexión, amor y comprensión, creando compromisos y avanzando conjuntamente. De lo contrario, podremos crear desequilibrios de poder y control.

Si bien las personas a menudo asocian el amor incondicional con el amor familiar, muchos también buscan este amor en las relaciones románticas. Querer que alguien nos ame por ser como somos, pase lo que pase, es un deseo comprensible que, si logramos hacer realidad, puede mejorar en gran medida nuestra salud emocional.

Salud emocional

Un estudio realizado en 2009 exploró las regiones del cerebro activadas por sentimientos de amor incondicional. Los resultados del estudio sugieren que el amor incondicional activa algunas de las mismas áreas del sistema de recompensa del cerebro que activa el amor romántico. En otras palabras, el simple acto de amar a alguien incondicionalmente puede producir sentimientos positivos. Recibir amor incondicional también puede marcar la diferencia en el bienestar emocional. Según una investigación de 2010, los niños que reciben mayores niveles de afecto de sus padres o su entorno más cercano, tienden a tener una mayor resiliencia en la edad adulta. Asimismo, tienden a experimentar menos problemas de salud mental. Los resultados de un estudio de 2013 respaldan la idea de que amar a los niños incondicionalmente mejora su salud y bienestar de por vida. Esto sugiere que el amor incondicional de los padres podría ofrecer cierta protección contra los efectos dañinos, a menudo persistentes, del trauma o abuso infantil.

Seguridad

El amor incondicional puede proporcionar una sensación de seguridad tanto en la niñez como en la edad adulta. Sentirse confiado y saber que no desaparecerá puede ayudar a crear vínculos seguros y fomentar la autonomía, la independencia y la autoestima. Si tenemos la seguridad de que nuestros padres o nuestros seres queridos seguirán queriéndonos incluso después de cometer errores o hacer cosas que no aprueban, nos sentiremos más cómodos tomando nuestras propias decisiones y aprendiendo de ellas a medida que avanzamos. En el contexto de la amistad, el amor incondicional puede superar pruebas como conflictos, perder el contacto o tener diferentes objetivos de vida. Cuando se trata de relaciones románticas, el amor incondicional podría significar que el amor no desaparece, a pesar de desafíos como problemas de salud que alteran la vida o cambios en la apariencia o la personalidad.

Altruismo

El altruismo se refiere a las acciones realizadas para apoyar y beneficiar a otros. En términos de amor incondicional, el altruismo significa que no consideramos ningún beneficio potencial al amar a esa persona.

Aceptación y perdón

Las personas no somos perfectas y casi todos en algún momento tomamos decisiones de las que posteriormente nos arrepentimos y que pueden afectar a nuestras relaciones. El amor incondicional, sin embargo, requiere aceptación. Por definición, no se puede amar a alguien incondicionalmente a menos que ese amor permanezca sin cambios. Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos que aguantar “carros y carretas”, ya que se puede amar a alguien incondicionalmente sin tener una relación. La aceptación a veces implica reconocer cuándo es poco probable que alguien cambie y tomar medidas para proteger nuestro propio bienestar, ya que el amor incondicional no significa permanecer en una situación poco saludable cuando es mejor dejarlo ir.