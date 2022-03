7 consejos para sentirse mejor y más productivo en el teletrabajo

Tras el aislamiento al que todos los españoles nos vimos sometidos a partir de marzo de 2020, más personas que nunca comenzaron a trabajar desde casa de una forma bastante repentina. Razón por la cual, las organizaciones y las personas no tuvieron tiempo para prepararse para el teletrabajo o para pensar en las mejores formas de hacer la transición de equipos, procesos y cultura a un entorno en línea. Si es nuevo en el estilo de vida de trabajar desde casa, ya sea debido al coronavirus o porque logró encontrar un trabajo en remoto, es posible que haya descubierto que necesita cambiar sus hábitos y rutinas para trabajar desde casa con éxito.

Cada uno de nosotros enfrenta desafíos únicos trabajando de forma remota, no solo por nuestras diferentes personalidades, sino también por nuestros diversos estilos de vida y el tipo de trabajo que hacemos. Aún así, muchos de los problemas centrales que enfrentamos como trabajadores remotos son los mismos. Todos los que trabajan de forma remota deben averiguar cuándo trabajar, dónde trabajar y cómo crear límites entre el trabajo y la vida personal. Trabajar de forma remota, especialmente cuando se trabaja desde casa la mayor parte del tiempo, significa resolver estos problemas y todos los que puedan ir surgiendo. Por tanto, desde LA RAZÓN hemos recopilado 7 consejos para llevar una vida de trabajo en remoto mejor y más productiva.

Cree una rutina matutina

Mujer haciendo ejercicio con un máquina de pesas

Decidir que nos vamos a sentar en nuestro escritorio y comenzaremos a trabajar en un momento determinado es una cosa y crear una rutina que lo guíe hacia la silla es otra. Una rutina puede ser más poderosa que el sonido del despertador a la hora de ayudarlo a comenzar el día. Este tipo de acciones pueden ser de lo más comunes, como prepararnos una taza de café antes de abordar la lista de tareas pendientes, regresar a casa después de hacer ejercicio o simplemente vestirse. Busque apoyarse en un hábito que ya tenga, como cepillarse los dientes o regresar de un paseo con el perro, para que actúe como señal. De esa manera, puede incorporar de una forma más sencilla el nuevo hábito de comenzar su jornada laboral. Aunque nos refiramos a una “rutina matutina”, no todos los que trabajan desde casa siguen un horario de nueve a cinco. Por tanto, esta podría ser una rutina de “inicio” para cualquier otro momento del día. Sin embargo, no olvide buscar un hábito existente que tenga e intente comenzar su día de trabajo después de realizarlo.

Establezca reglas básicas con las personas de su entorno

Ante la crisis del coronavirus muchos profesionales se enfrentan al teletrabajo por primera vez y sin posibilidad de un período de "adaptación" para aprender a desarrollar el trabajo en remoto, lo que podría obstaculizar el éxito total de este método.

Establezca reglas básicas con las demás personas de su hogar o con las que comparta su espacio de trabajo. Por ejemplo, si tiene hijos en casa o que llegan de la escuela mientras usted todavía está trabajando, necesitan reglas claras sobre lo que pueden y no pueden hacer durante ese tiempo. Si comparte un espacio con otro adulto que trabaja desde casa, es posible que deba negociar momentos de tranquilidad, horarios de reunión y cualquier tipo de equipo compartido, como escritorios y sillas. Además, el hecho de que esté en casa y pueda permitir que otras personas ingresen en ella no significa que otros miembros de la familia deban asumir que siempre lo hará. Si así es como elige separar el trabajo de la vida doméstica, está bien, pero si simplemente lo asume todo por defecto porque está en casa, puede sentirse que se aprovechan de usted y su productividad puede verse afectada.

Programe descansos

Una hora de almuerzo y dos descansos de 15 minutos suele ser el estándar para los empleados a tiempo completo.

Si trabaja para una organización, lo ideal es que conozca la política sobre los tiempos de descanso y haga uso de ellos. Si, por el contrario, trabaja por cuenta propia, tómese el tiempo adecuado durante el día para alejarse de la pantalla del ordenador y el teléfono. Una hora de almuerzo y dos descansos de 15 minutos suele ser el estándar para los empleados a tiempo completo. Si su trabajo esta basado en el uso del ordenador o en otros tipos de trabajos sedentarios, es importante ponerse de pie y moverse para que la sangre circule de vez en cuando, al menos una vez por hora. También ayuda apartar los ojos de la pantalla con regularidad, incluso si se trata de un micropausa de 10 a 20 segundos.

Mantenga un espacio de oficina dedicado

Estos espacios de trabajo diseñados para el bienestar de los trabajadores mezclan tecnología, vanguardia y naturaleza

En un mundo ideal, los empleados remotos no solo tendrían que tener una oficina dedicada única y exclusivamente al trabajo, sino también dos ordenadores, una para el trabajo y otra para uso personal. Es más seguro para el empleador y le permite realizar todas sus actividades personales en privado. Pero no todos tenemos la suerte de contar con una habitación libre para usar como oficina, además que mantener dos máquinas no siempre es realista. En su lugar, dedique un espacio del escritorio o de la mesa y algunos de los periféricos solo para el trabajo. Por ejemplo, cuando su ordenador portátil esté conectado al monitor y al teclado externo, es hora de trabajar. Si, por el contrario, el ordenador se encuentra en su regazo, es tiempo personal. Crear pequeños puntos de diferenciación entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal ayuda a nuestro cerebro a saber cuándo está fuera de horario, y eso contribuye a un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Socialice con los compañeros

Jovenes celebrando la Navidad en una cena de empresa.

La soledad, la desconexión y el aislamiento son problemas comunes en la vida laboral en remoto, especialmente para los extrovertidos. No obstante, las empresas con una amplia cultura del teletrabajo suelen ofrecer formas de socializar a sus trabajadores. Por ejemplo, pueden tener canales en una aplicación de mensajería de equipo, como Slack, para hablar sobre intereses comunes u organizar reuniones para personas en la misma región. Calcule cuánta interacción necesita para sentirse conectado e incluido. Incluso si es muy introvertido y no le gusta socializar, lo más aconsejable es que pruebe algunas experiencias interactivas para que esté familiarizado con ellas si alguna vez decide utilizarlas. Si no está en una empresa con una fuerte cultura remota, es posible que deba ser más proactivo para fomentar las relaciones. Si bien las aplicaciones de mensajería en equipo son excelentes lugares para socializar, también tienden a crear distracciones.

Tome días de baja si los necesita

Hombre enfermo tumbado en la cama

Cuando no se encuentre bien, tómese un descanso. Si los días de baja por enfermedad son parte de su paquete de compensación, tómese el tiempo libre que necesite. Y si, por el contrario, trabaja por cuenta propia y no le pagan por el tiempo que pase enfermo, puede ser tentador superar las enfermedades y seguir trabajando. No obstante, debe recordar que para su bienestar y productividad a largo plazo, es mejor descansar y mejorar para que pueda volver a trabajar a plena capacidad.

No sea demasiado duro consigo mismo ni con los demás

Joven culpándose

Los empleados remotos exitosos tienen la reputación de ser extremadamente disciplinados. Después de todo, se necesita un enfoque serio para hacer cualquier trabajo de tiempo completo desde un espacio no convencional. Dicho esto, todo el mundo deja que su atención se desvíe a veces. Si se encuentra trabajando un minuto y buscando alquileres de casas vacacionales al siguiente, no se reprenda con demasiada dureza. En su lugar, pregúntese si las personas en una oficina harían lo mismo. Si la respuesta es afirmativa, relájese un poco y luego vuelva al trabajo. Sobre todo recuerde que debe equilibrar la productividad con el cuidado personal. De lo contrario, corre el riesgo de quemarse. Asimismo, debemos extender esa misma actitud de amabilidad y perdón a nuestros compañeros de trabajo, clientes y jefes. Tenga en cuenta que es posible que no sepa por lo que está pasando la otra persona y no solo en su vida, sino también en su entorno de trabajo.