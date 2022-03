Esta es la multa por poner la música alta en el coche

La forma en que escuchamos música en el coche hoy en día no se parece en nada a cuando éramos niños. Para todos aquellos que nacieron antes de la década de los 90, nuestras primeras experiencias formativas escuchando música en este medio de transporte fueron moldeadas principalmente por las ya antiguas cintas de casete. Y aunque años más tarde pudimos gozar de la compañía de los CD en nuestros vehículos, hoy en día, la mayoría de estos modos se están quedando obsoletos en relación con los avances en la tecnología de reproducción de la música digital.

Y aunque la mayoría de nosotros escuchamos música mientras conducimos, sobre todo para amenizarnos el viaje, dependiendo del volumen en el que se esté reproduciendo puede suponer una multa que va desde los 100 hasta los 3.000 euros. Ya que, según la Dirección General de Tráfico (DGT), si las canciones están demasiado altas el conductor puede que no escuche lo que sucede en su entorno y, por lo tanto, puede suponer un peligro para la correcta circulación de las diferentes vías.

Si la música te acompaña al volante, mejor que la uses a un volumen moderado y que elijas un ritmo que:



❎No te adormezca

❎No te fomente una actitud defensiva o agresiva

❎No distraiga tu atención de la conducción.#CeroDistracción #CeroRiesgos pic.twitter.com/t8hc9MyLFQ — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 16, 2022

Esta es la razón por la cual la entidad reguladora de tráfico lanza un mensaje a través de Twitter, en el que expresa que es mejor utilizar “un volumen moderado” y que se elija un “ritmo que no adormezca”, que “no fomente una actitud defensiva o agresiva” y “no distraiga la atención en la conducción”. Por lo que, si seguimos estos consejos, podremos evitar sanciones y posibles accidentes al volante.

Atención y precaución como máximas en la conducción

Desde que comenzamos las clases del carnet de conducir, una de las primeras cosas que nos enseñan es que conducir requiere de atención y precaución a la vía y a todos los estímulos que podamos percibir de ella. Por este motivo estar pendientes de la canción que estamos escuchando puede implicar no escuchar, por ejemplo, el sonido de una sirena de los servicios de emergencia. Asimismo, en el caso de llevar el volumen demasiado bajo, puede ser contraproducente ya que puede hacer que padezcamos “somnolencia”.

Por otro lado, en el caso de ser sancionados, no podremos argumentar en contra, ya que con el testimonio del agente será suficiente. Es tipo de acciones son muy comunes entre los jóvenes y, en la mayoría de las ocasiones, no saben que, por ejemplo, circular con la música a un gran volumen cerca de un hospital conlleva una sanción de hasta 2.400 euros por molestar a los enfermos.