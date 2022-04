Estos son los ocho alimentos que no caducan nunca

La mayoría de los productos alimenticios que consumimos están marcados con un “fecha de caducidad” o “consumir preferentemente antes de”. Y aunque debemos seguir estas indicaciones para no tener ningún problema de salud, todos hemos visto como nuestras madres y abuelas utilizaban remedios caseros para almacenar estos alimentos de manera segura y conservarlos por mucho tiempo. No obstante, existen ciertos alimentos que no necesitan esa protección y pueden llegar a durar varios años debido a algunas de sus propiedades. Estos son ocho alimentos que podemos seguir consumiendo durante muchos años sin que se echen a perder, siempre que se almacenen de la manera correcta.

Salsa de soja

La salsa de soja intensifica el sabor de multitud de platos

Es uno de esos condimentos que pueden perder su sabor original pero que no caduca. La salsa de soja contiene elementos salados que pueden prevenir el crecimiento bacteriano lo que evita que se estropee. No obstante, es recomendable guardarlo en un lugar fresco.

Sal y azúcar

Azúcar. FOTO: Evan Hain Unsplash

La sal no es más que cloruro de sodio, que es un mineral derivado de la corteza terrestre. A menudo se usa para conservar otros alimentos, como los encurtidos. Se cree que la sal de buena calidad puede durar hasta cinco años. Cuando se trata de azúcar, su vida puede prolongarse considerablemente almacenándola en recipientes herméticos para mantener la humedad alejada.

Vinagre blanco

Botella de vinagre de vino blanco FOTO: La Razón (Custom Credit)

El vinagre blanco es muy ácido, lo que le da una larga vida útil. De hecho, debido a sus propiedades ácidas, el vinagre se suele utilizar para conservar otros alimentos.

Miel

En la imagen, un bote de miel. FOTO: Heather Gill Unsplash

La miel es el único alimento que dura para siempre y nunca se estropea. Se elabora utilizando el néctar de las flores que se mezcla con las enzimas extraídas por las abejas. Asimismo, este líquido tiene menos humedad y es más ácido manteniendo a las bacterias alejadas de forma natural.

Arroz blanco

Arroz blanco FOTO: La Razón (Custom Credit)

Aunque el arroz integral puede estropearse con el tiempo debido a la gran cantidad de aceite que contiene. No obstante, este no es el caso del arroz blanco, el salvaje y el basmati, que pueden durar varios años.

Judías

Judías blancas y pintas FOTO: La Razón (Custom Credit)

Las judías se pueden almacenar durante muchos años sin que estas pierdan sus nutrientes. Sin embargo, pueden comenzar a perder su humedad tras, aproximadamente, un año, razón por la cual deben remojarse durante más tiempo antes de cocinarse.

Café instantáneo

Café FOTO: La Razón La Razón

Si hay algo que no se puede cuestionar de los paquetes de café instantáneo es que este producto permanece fresco para siempre, incluso después de abrir el paquete. Sin embargo, aquí usamos la palabra “fresco” a la ligera, ya que este tipo de café se produce secando una solución concentrada de café prefabricado. De cualquier manera, una vez terminado el proceso, el café carece del agua que podría provocar que se eche a perder.

Alcohol

Recursos de alcohol, botellas, bebida EUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO) 15/10/2013 FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

El alcohol fuerte es una de esas cosas que casi nunca caduca. Incluso esas botellas polvorientas en la parte trasera del armario probablemente todavía estén listas para usar. Mientras sea alcohol puro y no tenga ningún ingrediente agregado, como licores de frutas o crema, debería durar indefinidamente. Dicho esto, es posible que no tenga el mismo aspecto o sabor que en el pasado, especialmente si ha abierto la botella. Parte del alcohol se debilitará después de algunas décadas y también puede perder su sabor y cambiar de color. No obstante, y como regla general, si se ve raro o huele mal, podría ser el momento de tirarlo.