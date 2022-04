Casos misteriosos de hepatitis en niños: este es el aviso de los pediatras españoles

Los casos de la hepatitis aguda de origen desconocido en niños no paran de crecer. La enfermedad, que se extiende por 12 países del mundo, afecta ya a 190 niños, 13 de ellos en España. Además, Canadá y Japón han anunciado que investigan nuevas infecciones, sin precisar número. La OMS ha contabilizado un fallecido y un total de 20 menores que han necesitado un trasplante de hígado tras contraer la nueva enfermedad.

La organización con sede en Ginebra, que investiga el agente causal de esta enfermedad, se plantea como principal hipótesis el adenovirus o resfriado común. Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de los casos, pero sí han sido detectados adenovirus en al menos 74 pacientes y el virus SARS-CoV-2 que produce la Covid-19 en unos 20, si bien se han encontrado 19 pacientes con ambas patologías.

Además, informa de que en el Reino Unido, donde se ha notificado la mayoría de los casos hasta ahora, se ha observado “un aumento significativo de las infecciones por adenovirus en la comunidad (particularmente detectadas en muestras fecales de niños) tras los bajos niveles de circulación anteriores a la pandemia de Covid-1″. La misma situación se está dando en Países Bajos.

No obstante, la OMS señala que aún no está claro si ha habido un aumento de casos o si se trata de una pauta normal que no había sido detectada hasta ahora, aunque la organización manifestó inquietud por el hecho de que un adenovirus, normalmente asociado a dolencias respiratorias leves, pueda estar causando inflamaciones hepáticas agudas. Asimismo, aclara que “no hay nada que indique una relación con la vacuna contra la covid, puesto que una gran mayoría de los niños (en los que se ha detectado la enfermedad) no han recibido esta vacuna”.

Desde la Asociación Española de Pediatría (AEP) junto con la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) y la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP) hacen un llamamiento a “la cautela y a la serenidad a la población y a la opinión pública, pues no tenemos, a día de hoy, una hipótesis fiable que haga pensar en un crecimiento importante del número de nuevos casos”.

“Nuestras sociedades científicas están siguiendo de manera exhaustiva las novedades que sobre el aumento de casos de hepatitis agudas en niños (algunas de ellas sin filiar, algunas de ellas graves) se han comunicado en las últimas semanas. A día de hoy no se ha identificado una causa única que justifique el aumento de casos que algunos centros han experimentado”, han dicho.

En este sentido, las organizaciones han recordado que la alteración de las pruebas de función hepática es un fenómeno relativamente frecuente en una serie de enfermedades comunes en la infancia como son los procesos infecciosos, así como que, en la mayoría de estos casos, la afectación hepática es leve y autolimitada, y que la aparición de casos de hepatitis aguda grave y complicada es un fenómeno “habitualmente poco frecuente” y no “siempre relacionado” con agentes infecciosos más o menos conocidos. Y es que, en ocasiones se producen en el contexto de intoxicaciones, interacciones medicamentosas o enfermedades crónicas hepáticas ya existentes.

Por ello, las SEGHNP, la SEIP y la SEUP, conjuntamente con la Asociación Española de Pediatría (AEP), han recomendado que los profesionales implicados en la Atención Pediátrica extremen su vigilancia ante la posible aparición de nuevos casos de hepatitis graves, de cara a poder establecer un diagnóstico y tratamiento adecuados, así como registrar y comunicar los mismos.

“Por último, queremos transmitir cautela y serenidad a la población y a la opinión pública, pues no tenemos, a día de hoy, una hipótesis fiable que haga pensar en un crecimiento importante del número de nuevos casos”, han zanjado.