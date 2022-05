Las categorías más usadas y conocidas para describir la enorme diversidad sexual de nuestra especie han quedado desfasadas, porque hay muchas personas que se han sentido constreñidas con estas categorizaciones durante mucho tiempo. Una realidad tan compleja como la sexualidad humana no se puede reducir únicamente a heterosexual, gay, lesbiana, bisexual, asexual o transexual.

Para muchos, esto puede parecer un asunto baladí. Sin embargo, el hecho de dar un nombre a una tendencia o a una preferencia sexual concreta, es una forma de reivindicar su propia existencia. A través de estas etiquetas, aprenden que hay otras personas como ellos y que hay toda una comunidad que los apoya con los retos que deben afrontar.

Manifestación del Orgullo LGTBI 2021 | Fuente: Jesús Hellín / Europa Press FOTO: Jesús Hellín Europa Press

Por ese motivo, en los últimos años hemos visto cómo han surgido más y más nombres de “nuevas” orientaciones sexuales. Buen ejemplo de ello es el caso de la fraisexualidad. Es posible que tú mismo hayas escuchado este nombre en algún momento. Sin embargo, pocas personas saben qué significa realmente:

¿Qué es la fraisexualidad?

Lo habitual es que cuánta más intimidad cultive una pareja, más aumente la conexión sexual entre ambos. Sin embargo, en el caso de las personas fraisexuales, esto es exactamente al contrario. Es decir, que a medida que van estableciendo una conexión más profunda con sus parejas, su atracción sexual por ellas va disminuyendo. Es lo contrario a la demisexualidad, que se refiere a las personas que no experimentan atracción sexual en función del físico, sino que únicamente lo experimentan por personas con quienes tengan una conexión emocional intensa. En rigor, la fraisexualidad no es una orientación sexual per sé, sino una predilección.

La sexóloga estadounidense Emma Hewitt explicó en el portal “AskMen” que, si bien las personas fraisexuales tienden a perder el interés sexual una vez que forman un vínculo emocional, eso no significa que pierdan necesariamente el interés romántico por su pareja. Aunque -evidentemente- es una situación que puede provocar que las relaciones largas y duraderas sean más complicadas.

Esta es la bandera que pretende arropar a las personas fraisexuales FOTO: La Razón (Custom Credit)

Para otra sexóloga llamada Louise Rumball, entrevistada por “GQ”, la clave para que estas personas puedan lidiar con esta situación, pasa por establecer una comunicación clara con sus parejas... que permita innovar en las relaciones sexuales. Entre otras cosas, la experta propone alternativas como las relaciones abiertas o el intercambio de parejas... lo que puede hacer que la “llama” se mantenga viva: “Si el sexo es un factor clave, o es una prioridad en la relación, entonces para alguien fraisexual puede ser más adecuado una relación no monógama; donde tener relaciones sexuales con personas que no conocen bien, sea una parte aceptada de la relación”, explicó la especialista.