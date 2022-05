Viruela del mono: la OMS alerta de que el riesgo puede elevarse si se propaga a la “población vulnerable”

Center for Disease Control and Prevention/EFE

FOTO: Center for Disease Control and Prevention

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una nueva actualización con los últimos datos recabados hasta el momento de la viruela del mono. Según ha señalado, ya se han superado los 250 casos confirmados y 120 sospechosos a nivel mundial en 23 países. La OMS considera que esta enfermedad es de “riesgo moderado” para la salud pública internacional, aunque puede elevarse si se estable como patógeno “humano” y se propaga a la “población vulnerable”

Desde el 13 de mayo de 2022, la viruela del mono ha sido notificada a la OMS por 23 Estados Miembros que no son endémicos para este virus. La mayoría de los casos que se han confirmado hasta la fecha se han registrado en Reino Unido, España y Portugal. Por el momento, no se ha producido ninguna muerte.

La viruela del mono es una enfermedad infecciosa endémica desde hace al menos 40 años en países de África Central y Occidental, por lo que el organismo sanitario internacional cree que la aparición de casos fuera de esta región, sugiere que el virus puede haber estado circulado durante varias semanas o más sin ser detectado, y apunta a que “la repentina aparición y el amplio alcance geográfico de muchos casos esporádicos indican que la transmisión generalizada de persona a persona ya está en marcha”.

Según señala el documento, la gran mayoría de los casos de la viruela del mono notificados hasta el momento no tienen vínculos de viaje establecidos a un área endémica y se han presentado a través de los servicios de atención primaria o de salud sexual. En ese sentido, indica que la identificación de casos confirmados y sospechosos de viruela del mono sin vínculos directos de viaje a un área endémica es “inusual”, y recalca que “ un caso de viruela símica en un país no endémico se considera un brote”. Los casos han sido reportados principalmente entre hombres que tienen sexo con otros hombres, confirma la entidad sanitaria.

Aunque la OMS considera que actualmente el riesgo es “moderado”, advierte de que podría pasar a “elevado” si el virus “aprovecha la oportunidad de establecerse como patógeno humano y se propaga a grupos con mayor riesgo de padecer una enfermedad grave, como los niños pequeños y las personas inmunodeprimidas”. “Una gran parte de la población es vulnerable al virus de la viruela del mono, ya que la vacunación contra la viruela, que confiere cierta protección cruzada, se ha interrumpido desde 1980 o antes en algunos países”, añade al respecto.

No obstante, la OMS resalta que la situación “está evolucionando rápidamente, por lo que espera que se identifiquen más casos a medida que se amplíe la vigilancia en los países no endémicos, así como en los países conocidos como endémicos que no han notificado casos recientemente”. Es por ese motivo que recomienda a los países que ofrezcan información exacta a quienes pueden haber estado más expuestos y que se tomen medidas para detener la propagación en los grupos de riesgo. Asimismo, insiste en la importancia de proteger a los trabajadores sanitarios de primera línea.