Sigue estos cinco tips para que no te duelan los tobillos al correr

Superar el cansancio y el dolor está en el ADN de todo deportista. Ahora bien, hay algunos que llevan está filosofía hasta un extremo muy poco saludable… y olvidan que si experimentamos estás sensaciones, es -precisamente- porque nuestro cuerpo nos está pidiendo que paremos un poco y que si no hacemos caso a esta advertencia podemos acabar con alguna lesión (sobre todo en aquellos músculos y en aquellas articulaciones que más tensión se ven forzados a soportar).

En el caso de los corredores, las zonas del cuerpo que más deben aguantar son los tobillos (aunque también las rodillas). Durante la carrera, cada uno de ellos debe aguantar el constante impacto del peso completo del cuerpo… además de la misma fuerza del salto. Y eso supone un desgaste tremendo.

La consecuencia más común de estos impactos es el dolor, generado únicamente por cansancio y entrenamiento excesivo. Sin embargo, también es posible que sea algo más grave y que el dolor sea la manifestación de una lesión importante, como un esguince de tobillo, un síndrome del túnel tarsiano, una tendinitis, una fractura por estrés o un pinzamiento anterior del tobillo.

Todas ellas son lesiones frecuentes en los corredores. Y son lesiones que afectan, tanto al más novel... como al más veterano. Aunque también existen muchas otras que también pueden estar detrás del dolor. Por eso, si el dolor en el tobillo es persistente y no se pasa con un poco de descanso, procura consultar a un profesional de la salud para buscar el origen de la dolencia. Ten en cuenta también que una lesión en el tobillo no solo nos impedirá volver a correr durante un tiempo, sino que además también nos dificultará enormemente nuestra vida diaria.

Si quieres evitar que la situación se complique hasta ese punto, es importante que sigas al pie de la letra estos consejos:

1. Calienta antes de correr

Esto lo hemos escuchado mil veces. Cuando éramos jóvenes no nos lo tomábamos muy en serio, porque -en aquel momento- podíamos hacer cualquier cosa... que casi nada iba a dejar secuelas en nuestro cuerpo. Calentar antes de correr hará que tus tobillos estén mucho más protegidos durante la carrera. Los dos mejores calentamientos son hacer movimientos circulares con los pies (en ambos sentidos) y mover la puntera de los pies de arriba hacia abajo... exagerando los movimientos.

2. Utiliza vendas de compresión

Estas vendas están diseñadas para ofrecernos una buena sujeción en las articulaciones. Durante la carrera, los tobillos estarán dispuestos de la forma adecuada para soportar el impacto una y otra vez.

3. Cuida tu técnica

Intenta que la zancada no sea demasiado larga para -de esta forma- reducir el impacto que reciben los tobillos. Y también asegúrate de que estás pisando de la forma correcta. Es decir, tratando de aterrizar con la puntera y no con el talón. Si mejoras tu técnica... te ahorrarás muchos disgustos.

4. Elije las mejores zapatillas

A la hora de elegir calzado para hacer deporte, lo mejor es no escatimar en gastos y contar con el asesoramiento de profesionales especializados. De hecho, si quieres asegurarte de que la pisada es perfecta y de que tu cuerpo va a sufrir las mínimas consecuencias posibles por el impacto, entonces consulta con un podólogo, que te ayudará a encontrar las zapatillas que mejor se adapten a ti y que mejor amortigüen tu pisada.

5. Cuida tu dieta

No hay que ser un lince para entender por qué una persona por encima de su peso, sufrirá mucho más la fuerza del impacto a la hora de correr, que una persona que está en su peso ideal. Si quieres que el trauma sea lo más pequeño posible, asegúrate de cuidar tu dieta y ser constante y comedido con el ejercicio físico.