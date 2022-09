Esto es lo que dice de tu personalidad la forma en la que cierras el puño

Del mismo modo que la longitud de los dedos, la forma de cruzar los brazos, la posición para dormir, la forma de la nariz, la posición al sentarse, etc., pueden revelar rasgos ocultos de nuestra personalidad, la forma en la que cerramos el puño puede decirnos mucho sobre nosotros mismos.

Las test de personalidad son una excelente herramienta para aprender sobre uno mismo, nuestros gustos o aversiones, preferencias y forma de pensar, así como para medir nuestra inteligencia emocional y nuestro coeficiente intelectual. Estas pruebas están científicamente diseñadas para indagar profundamente en la estructura psicológica y en los procesos de pensamiento emocional y racional, y para determinar esos rasgos de personalidad profundos y ocultos que, a menudo, suprimimos. Ser dueños de nosotros mismos y ser nuestro verdadero yo es vital para tener éxito. La mayoría de las veces nos perdemos por el camino y olvidamos cuál es nuestra pasión, y cuando no somos fieles a nosotros mismos y perdemos de vista nuestra singularidad, nos sentimos perdidos y agotados. Por lo tanto, realizar este tipo de test puede ayudarnos a encontrar a nuestro verdadero yo y así poder ser nuestra mejor versión, tanto en el trabajo, como en las amistades, las relaciones y la vida en general.

Con el pulgar fuera apuntando hacia arriba

Puño con el pulgar fuera apuntando hacia arriba FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si aprieta el puño con el pulgar hacia fuera, sentado sobre el dedo índice, y apuntando hacia arriba, entonces es un líder nato. Es una persona que rebosa estabilidad y fuerza, incluso si está nervioso o inseguro por dentro. Es una persona tenaz que trabaja incansablemente para lograr sus objetivos. Es talentoso y tiende a sobresalir en su lugar de trabajo o negocio o en cualquier proyecto que emprenda. Le encanta explorar y aprender y cuenta con un alto coeficiente intelectual. Aborrece la injusticia y le gusta ayudar a los demás. También es bueno para guiar a otras personas y velar por sus mejores intereses. Por lo general, lo buscan para recibir consejos y es amable y generoso. Aunque, a veces, su amabilidad le lleva a situaciones en las que la gente se aprovecha de usted. Es muy sociable y relajado al tratar con la gente. sabe escuchar, es tranquilo y piensa detenidamente las cosas antes de tomar una decisión y, por último, hace todo lo posible para no dejar que las circunstancias externas arruinen su tranquilidad.

Con el pulgar fuera sobre los demás dedos

Fotografía de archivo de un puño en alto. FOTO: Piqsels (nombre del dueño)

Si aprieta el puño con el pulgar hacia fuera sentado sobre todos los dedos, entonces es una persona extremadamente creativa. Tiene la autoestima alta, una personalidad atractiva y unas excelentes habilidades comunicativas. Suele ser el centro de atención y es admirado por tu honestidad e inteligencia. Disfruta de los elogios y la admiración que le arrojan y no siente miedo de ser dueño de su individualidad. No es arrogante, pero seguramente aparente tener mucha confianza en sí mismo. Le gusta estar al aire libre o en reuniones sociales y es autosuficiente. Es directo con lo que tiene que decir o hacer aunque, a veces, le meta en problemas o cree situaciones tensas. Por último, aunque es una persona cariñosa, una vez que deja de preocuparse por algo o alguien, no hay vuelta atrás. Está decidido a mantener el respeto por uno mismo por encima de los sentimientos.

Con el pulgar dentro

Puño con el pulgar dentro FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si aprieta el puño con el pulgar dentro de los dedos, es introvertido. Ama su privacidad y tiende a guardarse sus pensamientos o sentimientos. Es extremadamente creativo y compasivo, pero solo puede conectar con personas que son similares a usted o que valoran las conexiones genuinas. Normalmente habla menos y escucha más, siendo bastante empático. No puede estar rodeado de personas que hablan demasiado fuerte o descaradamente. Tampoco le gustan las personas que se jactan demasiado de sí mismas. No le gusta el drama y los chismes. Por lo general, suele ser tímido y reservado, aunque si alguien se interpone en su camino o le falta el respeto de alguna manera, lo pone en su lugar. Siente mucha pasión por su trabajo, sus relaciones, sus amigos y su familia. En público, puede mantener un perfil bajo o una conducta tímida, pero en privado es una persona muy divertida y jovial. Por último, es muy bueno manteniendo una actitud zen, incluso en tiempos de crisis y ve amor, belleza y armonía en la mayoría de las cosas de la vida.