Muere el doctor Jesús Candel, conocido como “Spiriman”, de cáncer de pulmón

El médico Jesús Candel, más conocido como “Spiriman”, ha fallecido este jueves a sus 46 años tras no superar el cáncer de pulmón que padecía.

Según ha podido confirmar el medio de comunicación digital ‘Ideal’, el fallecimiento se ha producido el jueves 13 de octubre en la localidad andaluza de Albolote, en Granada. El mismo medio ha podido conocer que el funeral de Spiriman se celebrará este sábado 15 de octubre a las 11 en el tanatorio de Granada.

Jesús Candel, el médico granadino que lideró la lucha contra los recortes en la sanidad andaluza, anunció en agosto de 2020 que padecía un cáncer de pulmón muy avanzado con metástasis.

Seis meses más tarde, en febrero de 2021, informaba a través de sus redes sociales que estaba superado la enfermedad. Sin embargo, en junio de este año, Candel sufrió una recaída.

“El cáncer de pulmón que padezco desde hace más de un año es muy agresivo y me atacó duramente con múltiples metástasis por todo mi cuerpo, a las que fui venciendo poco a poco. Ahora ha vuelto con fuerza y se vuelve a extender”, explicaba entonces.

En estos más de dos años, Candel ha ido informando periódicamente de su evolución en las redes sociales, al tiempo que ha visibilizado la lucha contra la enfermedad. En una de sus últimas publicaciones, agradecía el amor y apoyo que le mostraban sus seguidores y su familia en esos difíciles momentos. “Yo creo que Dios me hizo con una motivo. Me hizo generoso para poder unirme a muy buenas personas como vosotros y poder hacer muchos cosas que le agradasen. Sólo Él sabe el fin de mi destino, pero tanto amor que me está dando a través vuestra y de mi familia, me mantiene aquí”.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se han llenado de muestras de dolor y afecto para el médico y su familia.