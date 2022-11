Los 10 mejores mercados navideños del mundo:

Quizá le sorprenda esta noticia pero, ya está aquí la Navidad, aunque queden 51 días. Y no es algo que nos hallamos sacado de la manga o que nos estemos volviendo locos, desde hace unos años la Navidad empieza cuando Mariah Carey canta su ya clásico “All I want for Christmas is you”. Y este año no ha dejado ni que nos recuperemos de la fiesta de Halloween.

Con el pistoletazo de salida marcado por el “It´s time” de la cantante en su vídeo publicado en las redes sociales, da comienzo la época de los árboles nevados, las luces de colores y los mercados navideños. Esos lugares con una atmósfera mágica donde podemos disfrutar de dulces, villancicos, artesanía y, especialmente, de las costumbres locales de cada lugar. En ese sentido, las capitales europeas tienen un ambiente festivo único que no se puede encontrar en ninguna otra parte del mundo. Colonia, Berlín, Estrasburgo, Bruselas, Leipzig y Zagreb son algunos de los pueblos y ciudades conocidos por sus mercados navideños. Pero, ¿cuáles son los mejores del mundo?

Para dar respuesta a esta pregunta la web de cruceros “Planet Cruise”, ha realizado una lista con los 10 mejores mercadillos navideños del mundo basándose una serie de factores que incluyen la cantidad de puestos, las fechas en las que permanecerán abiertos, las calificaciones y reseñas de Tripadvisor y otras métricas asociadas a las redes sociales.

Los 3 mejores

Mercadillo de Navidad en Madrid La Razón

En una entrevista sobre la investigación, un portavoz de “Planet Cruise” explicó que: “La Navidad está a la vuelta de la esquina y qué mejor manera de disfrutar el tiempo festivo que pasar tiempo con sus seres queridos en uno de los mejores mercados navideños del mundo. Con los viajes siendo más accesibles cada día, es maravilloso que las personas puedan experimentar las diferentes tradiciones, la comida, la bebida, la decoración, el clima, el ambiente y todo lo que viene con esta época del año”.

Por tanto, si decide visitar alguno de ellos, estas son algunas informaciones sobre los tres mejores:

Bryant Park Winter Village , Nueva York : La investigación llevada a cabo por Planet Cruise revela que Bryant Park Winter Village en Nueva York, Estados Unidos, es el mejor mercado navideño del mundo en 2022 . Según su página web, está abierto durante 129 días este año, del 28 de octubre al 5 de marzo y cuenta con alrededor de 170 puestos y quioscos de alimentación, regalos y productos artesanales, entre otras cosas. Además, este particular mercadillo cuenta con una pista de patinaje sobre hielo de casi 1.600 metros cuadrados , un gran árbol de Navidad, un tiovivo para que los niños monten y, por último, se realizarán varios espectáculos como: malabares , noches de cine o conciertos de la Orquesta Sinfónica Estadounidense .

Hyde Park Winter Wonderland , Londres: Mitad mercado navideño, mitad parque temático y lugar de espectáculos, “ Winter Wonderland 2022 ″ es considerado el segundo mejor mercadillo navideño del mundo. Cuenta con la friolera de 200 puestos y estará abierto durante 45 días , del 18 de noviembre al 2 de enero . En él podremos disfrutar de tradicionales puestos de salchichas alemanas , bares con fogatas , música en vivo , comida callejera e incluso Tipis donde podremos acurrucarnos bajo las mantas. También hay un “ ice bar ” de los años 80 donde las mesas, las sillas y los vasos están hechos de hielo. Además, en dicho recinto se encuentra la pista de hielo al aire libre más grande del Reino Unido y un increíble tobogán de hielo de 45 metros con seis carriles para divertirse con los familiares o amigos. Por último, este “reino mágico de hielo” contará con pasajes secretos, un palacio hecho exclusivamente de hielo y todo hecho con 500 toneladas de nieve extraída de los lagos de Europa y Canadá . Al contrario que el primer puesto, este mercadillo cobra entrada a 7,50 libras cada una.

Mercado de Navidad de Toronto, Canadá: En tercer lugar quedó el Mercado de Navidad de Toronto, en Canadá. Dicho emplazamiento cuenta con 80 cabañas donde venden artículos y regalos de temporada, joyas, accesorios artesanales, decoración para el hogar y obras de arte únicas. Asimismo, los invitados no pasarán hambre ya que hay 12 quioscos de comida que sirven de todo, desde pizza, churros y empanadas, hasta rollos de langosta y burritos de sushi. Por último, tanto los niños como los adultos podrán conocer a Papá Noel y sus elfos o participar en la búsqueda del pan de jengibre. Para poder disfrutar de este lugar, deberemos abonar la entrada que tiene un coste de 7.15 libras.

Los 10 mejores mercados navideños del mundo: