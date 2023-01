La vitamina que protege contra el cáncer de piel

Es el cáncer de piel más peligroso, y según datos de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), en una década los casos globales de melanoma han aumentado casi un 50% alcanzando los 287.000 casos anuales en todo el mundo. Y la previsión es que para 2025, los diagnósticos aumentarán un 18% situándose en 340.271 y las muertes un 20% hasta los 70.886 fallecimientos anuales. En España se detectan anualmente en torno a 6.000 nuevos casos y su incidencia es mayor en mujeres que en varones. Alrededor de un 90% de ellos aparece en la piel pero, de ellos, en un 75-80% de los casos lo hace sin que haya habido un lunar previo. No existe una manera infalible de prevenir el melanoma. Algunos factores de riesgo, tales como la edad o los antecedentes familiares no se pueden controlar. Sin embargo, hay medidas que podrían reducir el riesgo de padecer la enfermedad como dejar de fumar y evitar la exposición excesiva a los rayos ultravioleta (UV). Ahora, un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad del Este de Finlandia y el Hospital Universitario de Kuopio ha demostrado que el consumo de vitamina D puede reducir el riesgo de melanoma.

La vitamina D es un nutriente necesario para la salud. Desempeña un papel importante en la regulación de la absorción de calcio, una de las principales sustancias necesarias para tener huesos fuertes. También ayuda a mantener en funcionamiento el cerebro y el sistema inmunitario. El vínculo entre la vitamina D y los cánceres de piel se ha estudiado ampliamente en el pasado, pero estos trabajos se habían centrado principalmente en los niveles séricos de calcidiol, que es un metabolito de esta vitamina. De hecho, según afirman los investigadores, los anteriores hallazgos no han sido concluyentes e incluso a veces contradictorios, ya que los niveles séricos de calcidiol se han asociado con un riesgo ligeramente mayor y ligeramente menor de diferentes tipos de cáncer de piel. “Esto puede explicarse, en parte, por el hecho de que los análisis de calcidiol sérico no aportan información sobre el metabolismo de la vitamina D en la piel humana”, indican los científicos.

Para el nuevo estudio, que se ha publicado en la revista científica ‘Melanoma Research’, se analizaron a 498 pacientes adultos que tenían un mayor riesgo de cáncer de piel, como carcinoma de células basales, carcinoma de células escamosas o melanoma. Según el uso de suplementos orales de vitamina D, los pacientes se dividieron en tres grupos: no consumidores, consumidores ocasionales y consumidores habituales. Los investigadores encontraron que hubo muchos menos casos de melanoma entre los consumidores habituales que entre los que nunca tomaban suplementos de vitamina D, y que la clasificación del riesgo de cáncer de piel de los consumidores habituales fue considerablemente mejor que la de los no usuarios.

Además, el análisis de regresión logística mostró que el riesgo de melanoma entre los consumidores habituales se redujo considerablemente, más de la mitad, en comparación con los no consumidores. Los investigadores sugieren que incluso las personas que toman ocasionalmente suplementos de vitamina D pueden tener un riesgo menor de melanoma que los que no los toman. Sin embargo, no hubo una asociación estadísticamente significativa entre el uso de vitamina D y la gravedad del fotoenvejecimiento, el fotoenvejecimiento facial, las queratosis actínicas, el recuento de nevus, el carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas.

Alimentos que contienen vitamina D

- Los pescados azules y grasos, como el salmón, el atún, las sardinas o la caballa.

- Los aceites de hígado de pescado, se encuentran entre las mejores fuentes naturales de vitamina D.

- El marisco, con las ostras a la cabeza, también es rico vitamina D. También la contienen las gambas, los langostinos, las almejas...

- El hígado de ternera y conejo.

- En los huevos, esta sustancia está concentrada en la yema.

- La leche entera, los yogures enteros, el queso y la mantequilla también la aportan.

- También se encuentra en los hongos. Recomiendan ponerlos al sol antes de consumirlos porque, según un estudio de la Universidad de Boston (EEUU), siguen transformando los rayos ultravioleta del sol en vitamina D.