La preocupante alerta de un experto sobre la covid: el número de contagios va a ser “brutal”

El experto en Salud Pública Rafael Bengoa ha pedido un control “más estricto” de viajeros procedentes de China ante la previsión de un “brutal” número de contagios por la celebración del Año Nuevo chino, que se desarrolla a partir del próximo día 22 de este mes de enero y en el que están previstos millones de desplazamientos. Bengoa también ha recomendado la administración de una cuarta dosis de la vacuna a personas mayores de 50 años y el mantenimiento de la mascarilla en lugares cerrados, como el transporte público, durante al menos tres o cuatro meses.

En declaraciones a Ep, el también exconsejero vasco de Salud ha criticado que el gigante asiático, “después de mil días de confinamiento”, haya decidido “soltar” la política de cero covid “sin haber preparado la salida”, en contraposición de países como Nueva Zelanda o Australia que, antes “de romper el dique” de la política de cero covid, lo que hicieron fue “vacunar, vacunar, vacunar, y también asegurar que tienen la infraestructura del sistema sanitario lista por si acaso venía una ola muy grande”. No obstante, cree que, de momento, “tenemos que quedarnos tranquilos”, porque lo que está ocurriendo en China, aunque se estén multiplicando por miles el número de personas que se está infectando, son únicamente “sublinajes de omicrón”, que son “muy infecciosos, pero igual de no severos que en nuestro contexto”.

En su opinión, en el resto de la Tierra “nos haremos muy vulnerables si aparece otra variante, y esa variante, que no ha aparecido aún, es posible que aparezca, porque realmente hay miles de personas infectándose”. “Si aparece esa nueva variante entonces sí seremos más vulnerables, y por tanto nos tenemos que preparar ante esa eventualidad”, ha avisado. Lo que importa ahora, ha continuado, es que el gobierno chino, que “ha estado más bien controlando a la gente que controlando una infección”, se ponga “las pilas” para frenar esa “especie de caos que se ha creado por decisiones políticas”.

Preguntado por el Año Nuevo chino, que empieza el 22 de enero, con millones de desplazamientos y la previsión de un aumento considerable de contagios, Rafael Bengoa se ha mostrado partidario de endurecer los controles de pasajeros que regresen a Europa. Frente a las recomendaciones de la Unión Europea, “con muchos intereses económicos de por medio con China”, el experto ha subrayado que, “en términos de Salud Publica”, lo que ahora conviene es ser “un poquito más estrictos y decir a la gente: ‘de momento, durante dos o tres meses no vayáis a China’, y los chinos que vienen con un control bastante estricto por fronteras, como ya están haciendo algunos países”.

En su opinión, estos controles pasarían por una “prueba covid negativa” al salir de China, además de un control de las aguas residuales en el propio avión, “porque se puede dar la circunstancia de que alguien sea negativo al subir al avión y ser positivo durante el vuelo”. Además, al aterrizar se debería realizar también un control más exhaustivo en el caso de que esa persona resultara positiva. “

También ha querido restar importancia a lo que está ocurriendo en Estados Unidos al afirmar que no se trata de una mutación del virus sino de “un sublinaje, que han llamado Kraken para asustar un poquito más, dándole un carácter de monstruo”, pero que, ha resaltado, “no lo es, porque es muy infeccioso, pero tampoco es más severo de los que tenemos”.

Sobre la cuarte dosis de la vacuna, Bengoa ha recomendado su administración porque una vez transcurridos tres o cuatro meses de la administración de la tercera dosis, la mayor parte de las personas, sobre todo las mayores de 50 años, han ido reduciendo su inmunidad. “Cada vez que te vacunas, estás reseteando tu sistema inmunitario para que se vuelva a despertar. Lo estás educando, y cada vez que consigues hacer eso te vuelves a proteger, y ¿por qué no protegerse con algo que está funcionando tan espectacularmente bien para este tercer invierno que tenemos entre nosotros todavía la covid?. Yo creo que el año que viene ya se podrá ver, según lo endémico y estacional que sea el covid, cuándo es necesario vacunarse. Quizás solamente una vez al año”, ha agregado.

Finalmente, se ha mostrado partidario de la obligatoriedad de la mascarilla en lugares muy concurridos y cerrados. Según ha expresado, España ha hecho “bien muchas cosas, pero no en el reforzamiento de la ventilación en edificios, lugares de trabajo o colegios”. “Ahí no ha habido un impulso económico como es el necesario. Ese es el impulso que hay que hacer a partir de ahora, porque va a haber más virus y más pandemias en el futuro, y por tanto lo que toca ahora es preparar la ventilación de todos nuestros hogares, lugares de trabajo y colegios para asegurar que el siguiente virus, que probablemente también sea por aerosoles, no nos impacte tanto”, ha precisado. Por ello, ha apuntado que mientras no “tengamos” esos sistemas de ventilación, conviene usar mascarilla “durante otros tres meses” en aviones o transporte público, porque además “está probado que está salvando muchísimas vidas”.