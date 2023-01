En qué consiste el ‘Hara Hachi Bu’, el método para adelgazar y vivir más

En los últimos tiempos se ha puesto de moda una tendencia japonesa, cuya filosofía es comer menos para conseguir una vida larga y saludable. En el país nipón lo llaman Hara Hachi Bu y consiste en no llenar por completo el estómago, sino parar de comer cuando se está al 80% de nuestra capacidad. Según afirma el doctor Vicente Mera, considerado el mejor médico europeo de la medicina contra el envejecimiento, este método es “es una de las claves para vivir más”. De hecho, existen datos objetivos, pues en la isla japonesa de Okinawa, cuyos habitantes practican el Hara Hachi Bu, viven las personas más longevas del planeta.

El especialista, que presenta este miércoles el libro ‘Joven a cualquier edad. El método definitivo para una vida larga, saludable y feliz’, asevera en una entrevista a Servimedia que “el equilibrio en la alimentación, la gestión de las emociones, el sueño o el ejercicio son las claves para llegar a ser centenario”. La guía recoge siete grandes aspectos vinculados a la salud que habría que tener equilibrados para mantenerse jóvenes: la alimentación, el ejercicio, la gestión de las emociones, el sueño, la capacidad depurativa, las hormonas y la digestión.

Vicente Mera ofrece en este manual recomendaciones muy prácticas sobre lo que hay que hacer y no hacer, por ejemplo, con respecto a la alimentación. “No hay que prestar tanta atención al tipo de dieta, que hay miles, sino a la cantidad y a la forma en que se distribuye la comida”. “Los pacientes me preguntan, pero ¿Cómo restringir la ingesta de comida?”, explicó. “Yo me fui a Japón para comprobarlo y la respuesta fue muy sencilla: sopa de miso. Un plato con un alto nivel saciante”.

También es importante elegir lo largo del día alimentos que nos den un plus. “Se trata de una veintena de ‘superalimentos’ que debemos introducir en todas las dietas del mundo y que, aparte de calorías, proteínas y satisfacción, te dan además capacidad antioxidante, energética y cognitiva”, sostiene el experto. En el lado contrario, se encuentran los ‘antialimentos’ (el gluten, los lácteos y la carne roja) de los que “hay que huir porque nos hacen enfermar”, asegura Mera.

El experto en medicina contra el envejecimiento hace hincapié en la importancia de “hacer tanto ejercicio cardiovascular como de fuerza, porque el músculo consume diez veces más energía que la grasa”. A este consejo, el doctor lo ha acuñado como el ‘truco del millón de dólares’, es decir, cómo perder peso durante la noche sin hacer nada. “Mientras dormimos, en función de metabolismo basal de cada individuo, podemos consumir hasta 400 calorías ya que el músculo necesita esa energía para mantenerse vivo”. Otros factores que inciden en la capacidad para frenar el envejecimiento es la calidad del sueño. “Lo ideal es dormir 50 horas a la semana, pero si no se alcanza esta cifra hay que saber encajarlo y no agobiarse”.

“Los médicos dedicados al envejecimiento situamos la edad en tres categorías: la edad del DNI, la edad de la apariencia física y, en tercer lugar, la edad biológica”., explica el doctor. Esta ultima la miden en base a dos parámetros: el nivel de telómeros y la metilación. Por ejemplo, cuanto más cortos sean los telómeros, las secuencias repetitivas de ADN, más edad se tiene. “He llegado a ver a un paciente que tenía controlados los siete aspectos fundamentales de este método y su edad biológica era 20 años menos que la de su pareja, cuya edad sobre el papel era la misma”. El propio autor del libro se sometió a esta prueba y el resultado fue una diferencia de 22 años a su favor. “Nunca es demasiado tarde y siempre se puede mejorar tu edad”. De hecho, “la genética”, insistió, “supone un tercio de nuestra edad y los otros dos tercios dependen del estilo de vida”, concluyó.