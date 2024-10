Hasta 60.000 euros de multa por esparcir las cenizas de tus seres queridos en estos lugares públicos

Cada civilización y cultura ha desarrollado formas distintas de rendir culto a sus seres queridos. Algunas creen que el cuerpo del fallecido queda vacío como una cáscara después de que salga el alma, y no es más que un recipiente, pero otras piensan que sigue siendo el vehículo de esa persona hacia otra vida. Sea como fuere, prácticamente todas comparten un especial respeto por los cuerpos ya sin vida.

Para un insecto no representarían más que otra fuente fácil de alimento, pero los seres humanos hemos desarrollado otras concepciones más complejas sobre la importancia de los ritos, tanto en la vida como en la muerte. Los vikingos quemaban a sus fallecidos en un barco de madera a la deriva, algunas tribus amazónicas incluso preparan comidas con las cenizas de sus familiares para nutrirse de su energía, a modo de ceremonia. En las culturas cristianas como la nuestra, sin embargo, solemos enterrar a nuestros seres queridos en los cementerios, donde se pueden visitar sus tumbas y rendirles homenaje.

Rito funerario egipcio PEXELS (Miguel Á. Padriñán)

En las últimas décadas, sin embargo, cada vez más gente opta por la incineración, por muy diversos motivos. Bien puede ser el alto coste del entierro, o del mantenimiento de una lápida, aunque hay personas que piden ser cremadas simplemente porque no quieren que su nombre esté expuesto, a la vista de quien pase por allí.

Este jueves hemos conocido la trágica noticia del fallecimiento de la actriz y presentadora Mayra Gómez Kemp, que expresó en vida que se voluntad era la de que "el día que fallezca no quiero ni un entierro multitudinario ni que me metan en una tumba. Mi deseo es que me incineren y esparzan mis cenizas en el mismo lugar en las que 'descansaron' las de mi marido Alberto".

Aunque no se conoce cuál puede ser ese lugar, se rumorea que podría tratarse del parque madrileño que rodea el Templo de Debod, un lugar cercano a la casa de Mayra por donde acostumbraba a pasear junto a su esposo. Al menos esta era la última voluntad de la querida presentadora de España, pero aún está por verse si se le permite a sus familiares cumplir con ella.

Aunque parezca increíble, el hecho de esparcir cenizas está muy regulado por la ley, y en algunas Comunidades Autónomas hacerlo significa caer en un delito contra el medioambiente y contra la legislación urbana. Por ello, antes de disponerse a cumplir con la última voluntad de un ser querido, es importante conocer qué consecuencias legales puede traer, que no son pocas.

Lugares donde no está permitido esparcir cenizas: hasta 60.000 euros de multa

El protagonista de 'El mundo', una de las novelas más famosas de Juan José Millás, acababa por superar el duelo de la muerte de su padre arrojando sus cenizas al mar. Y aunque en la ficción todo está permitido, en la realidad esto le podría haber costado muy caro al bolsillo. Depende de lo que tenga estipulado cada Comunidad Autónoma, pero por norma general casi todas condenan con multas cuantiosas esta práctica.

El procedimiento habitual es guardar la urna cineraria en casa o en un lugar específico del cementerio destinado para albergar con seguridad esta clase de depósitos. Sin embargo, otras personas prefiere esparcir las cenizas al viento en lugares que tuvieron un significado especial para ellos en vida. Existen sitios específicos donde se pueden arrojar cenizas en la naturaleza, donde también se ofrecen normalmente servicios de ceremonias de despedida o misas.

Un hombre arroja las cenizas al mar larazon

No existen demasiados en España, y si la última voluntad de un familiar fallecido fue que sus restos se esparciesen por un parque o mar concreto, de cumplir con ella sus herederos podrían enfrentarse a multas de hasta 750 euros, o 60.000 euros, en caso de que sea en el agua, dependiendo de la región. Para evitarse problemas con la justicia, siempre se recomienda informarse de antemano sobre la legislación vigente y utilizar urnas que sean biodegradables, para cumplir con la normativa de medioambiente.

Esto lleva varios años calentando una discusión sobre si los restos humanos incinerados son una fuente de contaminación o no, ya que existen estudios tanto para respaldar la idea como para contradecirla. Antes que arriesgarse a recibir una multa, se debe consultar la normativa de la Comunidad Autónoma y evitar problemas al respecto.