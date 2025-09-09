Abel Caballero estalla contra Mónica García por excluir a Vigo como sede del examen MIR

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, pedirá a la ministra de Sanidad, Mónica García, "todas las explicaciones del mundo" de por qué Vigo fue suprimida como sede para la realización de exámenes MIR.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el regidor ha dicho que ha recibido una carta de la titular de Sanidad que le indicaba que Vigo fue incorporada como sede para este tipo de exámenes por motivos de la pandemia y ahora ha sido suprimida.

Sin embargo, Caballero ha criticado esta decisión debido a que la ciudad olívica dispone de más habitantes que Santiago, que sí se mantiene en el listado.

Abel Caballero ha aprovechado para cargar contra el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, diciendo que "no planteó objeción" alguna cuando en la reunión de la Comisión Nacional de Recursos Humanos del Sistema Nacional de la Salud se expuso que Vigo quedaría fuera.

"Primer responsable la ministra y responsable gravísimo el consejero", ha añadido, asegurando que llevará a pleno esta cuestión, trasladándolo también en otras instituciones.