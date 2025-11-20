Adiós al abeto: hay un tipo de árbol que queda más elegante y ahorra especio según una interiorista

La Navidad suele poner a prueba tanto el espacio disponible en casa como la paciencia para montar un árbol completo. Aun así, renunciar a la estética tradicional no es una opción para quienes disfrutan del ambiente festivo. Cada vez más expertos en interiorismo señalan una alternativa capaz de resolver el dilema: un árbol plano construido únicamente con ramas o guirnaldas, ideal para salones pequeños, estudios o pisos donde los metros escasean. Esta propuesta no imita la decoración clásica; la reinventa.

Una solución decorativa que responde a la falta de espacio

La idea parte de un principio sencillo, trasladar la silueta del árbol a la pared. En lugar de colocar un abeto natural o artificial en el suelo, se utilizan ramas o guirnaldas de hoja perenne de abeto o de pino colocadas de mayor a menor longitud, formando el contorno triangular característico. El resultado es un “árbol” en dos dimensiones que libera superficie útil y aporta un toque contemporáneo a la vivienda.

Cómo funciona el árbol plano

Para recrearlo solo se necesita un tramo de pared despejada y guirnaldas de diferentes tamaños. Se cuelgan con una separación regular entre sí, de modo que el conjunto adquiere la forma del árbol tradicional. Esta estructura ligera permite adaptarlo tanto a espacios muy reducidos como a zonas de paso, donde un árbol real resultaría incómodo o directamente inviable.

Un formato versátil que permite personalizar la decoración

Este tipo de árbol se adapta con facilidad a distintos estilos decorativos. Las guirnaldas pueden ser naturales o artificiales, con acabado verde clásico, efecto nevado o incluso tintadas en tonos más modernos. El formato vertical también admite todo tipo de adornos: luces, bolas, lazos, pequeñas figuras o cualquier detalle que se colocaría en un abeto convencional.

Elegancia minimalista con impacto visual

Al quedar fijado a la pared, el árbol plano aporta una estética limpia y muy actual. Funciona especialmente bien en comedores, recibidores y terrazas cubiertas, donde suma ambiente navideño sin saturar el entorno. Para quienes buscan un toque decorativo sin sobrecargar el espacio, se ha convertido en una alternativa recurrente durante las últimas temporadas.

Una opción práctica para hogares modernos

El auge de viviendas más compactas ha impulsado soluciones creativas para mantener la esencia navideña sin comprometer la comodidad. El árbol vertical de ramas demuestra que es posible disfrutar del espíritu festivo con menos volumen y más estilo. Para muchos, se ha convertido no solo en un recurso para espacios pequeños, sino en un complemento perfecto al árbol tradicional.