Adiós a los alimentos podridos: 'Método FIFO', la mejor forma de ordenar tu nevera, adios a l

El Consejo Europeo de Información Alimentaria (EUFIC, por su nombre en inglés) dio a conocer un método con el que evitar que los alimentos se pongan malos en la nevera. Y no solo las agencias de salud alimentaria, cada día más expertos e 'influencers' fanáticos de la optimización de recursos recomiendan ampliamente el uso del llamado 'método FIFO'.

Esta forma de ordenación de los alimentos dentro de la nevera permite a los consumidores que menos alimentos se les echen a perder. Al principio requiere de un mínimo de esfuerzo, pero una vez que se automatiza el proceso en la mente, se salva mucha comida que de otro modo perecería en el fondo, abandonada y triste en un oscuro rincón del electrodoméstico.

¿Qué es el 'método FIFO' y cómo funciona?

Si aplicas esta técnica que recomiendan las autoridades sanitarias probablemente puedas decir adiós de una vez por todas a ese yogurt de limón que compraste de oferta y se te pasó que estaba allí, con la fecha de caducidad vencida desde hace un lustro. Olvídate de la desagradable sensación de abrir un tetrabrik de leche, olerlo y llevarte un bofetón ácido a lácteo echado a perder.

Aunque bueno, si eres demasiado despistado tal vez sigas teniendo problemas con los alimentos de consumo preferente, pero sea como sea, el 'método FIFO' puede salvar muchos de tus descuidos y así evitar mayores deshechos de comida.

Como todas las nuevas tendencias últimamente, su nombre son siglas que proceden del inglés 'First In, First Out', que vendría a significar algo así como 'Lo que antes llega, antes se va'. Es decir, que deberán dejarse a la vista y en lugares de mayor acceso los alimentos que hayamos comprado menos recientemente.

¿Qué sentido tiene esto? En la lógica que sigue el 'FIFO', deberemos dejar al fondo de la nevera (el lugar de mayor refrigeración) los alimentos que acabemos de comprar, para asegurarnos así de que los productos con fecha de consumo preferente más próxima se consuman antes que los menos perecederos.

Cómo optimizar la organización de la nevera

Existen otros consejos complementarios al 'FIFO' que ayudarán a los habitantes de una casa a reducir los deshechos innecesarios de alimentos, además de facilitarles la vida y la dieta saludable en general.

Todo tapado: cualquier producto que se introduzca en el frigorífico deberá estar envasado, envuelto o tapado, excepto las verduras enteras.

Orden ‘de arriba a abajo’: Los alimentos cocinados siempre arriba, y los alimentos crudos abajo, así evitaremos que la gravedad sea un aliado de las contaminaciones.

Cajones: El de la fruta y verdura suele tener una temperatura distinta al resto, precisamente para adaptarse a las necesidades de estos alimentos.

La zona fría: Reserva el estante más frío para las carnes y pescados, y también para todo aquello que esté en proceso de descongelación.

De la olla al frigo: Si no lo vamos a consumir un alimento recién cocinado en ese mismo momento, lo mejor es guardarlo nada más terminar.

Mejor fuera que dentro: Hay alimentos que, lo dice la ciencia, estarán mejor en la despensa o en un frutero, como el pan, los tomates, los plátanos o los ajos y cebollas.

Cómo conservar mejor las sobras de comida

Según unos consejos que lanzó la OCU hace unas semanas, estas serían las mejores medidas que tomar a la hora de guardar restos de comida en la nevera:

Refrigerar la comida apenas deje de quemar, aunque siga caliente. El único inconveniente es un leve aumento inicial de la temperatura interna y del consumo eléctrico, pero es preferible no arriesgar la salud. Recuerde que un alimento contaminado no siempre presenta aspecto u olor extraños.

Envolver todo correctamente, usando plásticos o pinzas para cerrar las bolsas. Si quedan restos en una lata abierta, traspasarlos a un envase de plástico o vidrio.

Evitar manipular con las manos sucias los alimentos almacenados por períodos prolongados, para prevenir su contaminación.

Si no se consumirán pronto, es preferible congelarlos.