Adiós a la freidora de aire: el nuevo electrodoméstico de Lidl es el gran sustituto

Lidl ha lanzado un nuevo electrodoméstico que promete cambiar la forma de cocinar en casa, la Freidora de aire caliente 9 en 1 de 1800 W.

Este aparato no solo permite freír sin aceite, sino que combina varias funciones en un solo dispositivo como parrilla giratoria, horneado, gratinado, tostado, recalentado, cocina al vapor y hasta deshidratador.

Todo ello gestionado mediante una pantalla táctilcon 10 programas preestablecidos, que simplifican la preparación de cualquier receta.

Diseño práctico y capacidad para toda la familia

Con una capacidad interior de 12 litros y una cesta giratoria de aproximadamente 1,9 litros, la freidora puede cocinar hasta 750 gramos de patatas fritas a la vez, siendo 350 gramos la cantidad óptima para resultados uniformes.

Su gran ventana panorámica XLpermite controlar el proceso de cocinado sin necesidad de abrir el aparato, y todos los accesorios, incluyendo bandejas, rotisserie para pollo y set de kebab, son aptos para lavavajillas, lo que facilita la limpieza.

Freidora 9 en 1 Lidl

Cocina saludable sin renunciar al sabor

El dispositivo permite freír sin añadir grasa extra, ofreciendo una alternativa más saludable a las frituras tradicionales. Además, su ajuste de temperatura de 40 °C a 200 °C y el temporizador programable (1-60 minutos para cocinar y 1-24 horas para deshidratar) aseguran que cada plato salga perfecto.

El electrodoméstico incluye tres bandejas para hornear y deshidratar, una bandeja continua, rotisserie para pollo, cesta giratoria redonda, set de kebab para hasta ocho pinchos y un asa.

También viene con unlibro de 20 recetas, ideal para explorar todas las posibilidades de este aparato multifunción, que transforma cualquier cocina en un espacio versátil.

Disponibilidad y precio

La freidora 9 en 1 se puede adquirir en Lidl por 79,99 euros y se puede comprar tanto en tienda física como online.

Su versatilidad, facilidad de limpieza, capacidad para cocinar en grandes cantidades y opciones saludables la convierten en una de las opciones más completas para quienes buscan un electrodoméstico que concentre múltiples funciones en un solo aparato.