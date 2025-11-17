Cocina eficaz
Adiós a la freidora de aire: el nuevo electrodoméstico de Lidl es el gran sustituto
Un aparato que combina horneado, asado, vapor y deshidratación para simplificar cualquier receta en casa
Lidl ha lanzado un nuevo electrodoméstico que promete cambiar la forma de cocinar en casa, la Freidora de aire caliente 9 en 1 de 1800 W.
Este aparato no solo permite freír sin aceite, sino que combina varias funciones en un solo dispositivo como parrilla giratoria, horneado, gratinado, tostado, recalentado, cocina al vapor y hasta deshidratador.
Todo ello gestionado mediante una pantalla táctilcon 10 programas preestablecidos, que simplifican la preparación de cualquier receta.
Diseño práctico y capacidad para toda la familia
Con una capacidad interior de 12 litros y una cesta giratoria de aproximadamente 1,9 litros, la freidora puede cocinar hasta 750 gramos de patatas fritas a la vez, siendo 350 gramos la cantidad óptima para resultados uniformes.
Su gran ventana panorámica XLpermite controlar el proceso de cocinado sin necesidad de abrir el aparato, y todos los accesorios, incluyendo bandejas, rotisserie para pollo y set de kebab, son aptos para lavavajillas, lo que facilita la limpieza.
Cocina saludable sin renunciar al sabor
El dispositivo permite freír sin añadir grasa extra, ofreciendo una alternativa más saludable a las frituras tradicionales. Además, su ajuste de temperatura de 40 °C a 200 °C y el temporizador programable (1-60 minutos para cocinar y 1-24 horas para deshidratar) aseguran que cada plato salga perfecto.
El electrodoméstico incluye tres bandejas para hornear y deshidratar, una bandeja continua, rotisserie para pollo, cesta giratoria redonda, set de kebab para hasta ocho pinchos y un asa.
También viene con unlibro de 20 recetas, ideal para explorar todas las posibilidades de este aparato multifunción, que transforma cualquier cocina en un espacio versátil.
Disponibilidad y precio
La freidora 9 en 1 se puede adquirir en Lidl por 79,99 euros y se puede comprar tanto en tienda física como online.
Su versatilidad, facilidad de limpieza, capacidad para cocinar en grandes cantidades y opciones saludables la convierten en una de las opciones más completas para quienes buscan un electrodoméstico que concentre múltiples funciones en un solo aparato.
