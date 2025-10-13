Adiós al horno para el desayuno: el nuevo producto de Lidl con una función secreta que arrasa por 17 euros

La estrategia de la cadena alemana Lidl para conquistar las cocinas españolas va mucho más allá de la alimentación. Su última ofensiva se centra en ofrecer una línea de pequeños electrodomésticos que no solo sean funcionales, sino que permitan a los consumidores crear un conjunto estético y funcional. La idea es sencilla: que la tostadora, la batidora y otros aparatos compartan una misma línea de diseño, convirtiendo la encimera en un espacio coordinado y visualmente atractivo.

De hecho, la nueva tostadora que han lanzado al mercado es un claro ejemplo de esta filosofía. Aunque su función principal es evidente, el aparato se ha diseñado para ser un aliado versátil en el desayuno. Más allá de sus dos ranuras anchas para rebanadas, incorpora una rejilla superior integrada, un accesorio pensado específicamente para calentar piezas de bollería como cruasanes o panecillos que no cabrían en el interior, ampliando así sus posibilidades de uso diario.

Además, el electrodoméstico busca adaptarse al ritmo de vida actual con funciones que ahorran tiempo y ofrecen resultados a medida. Por un lado, permite descongelar el pan directamente desde el congelador y, por otro, dispone de un modo para recalentar tostadas que se han quedado frías. Para garantizar un resultado perfecto, el usuario puede elegir entre seis niveles distintos de tostado, desde un dorado sutil hasta un acabado mucho más crujiente.

En este sentido, la seguridad y la comodidad en el manejo diario también se han tenido muy en cuenta. El diseño incluye un mecanismo de elevación extra para poder coger las rebanadas más pequeñas sin riesgo de quemaduras y un sistema de apagado automático que se activa si algún trozo de pan se queda atascado, evitando así posibles incidentes domésticos. La limpieza se simplifica gracias a una bandeja recogemigas que se puede extraer con facilidad.

Una apuesta por el diseño a un precio ajustado

Por otro lado, la vertiente estética se materializa en una paleta de colores pensada para distintos tipos de cocina. El aparato se comercializa en tres acabados de color diferentes: un sobrio negro para los más clásicos, y dos tonos más actuales y atrevidos, como son el rosa pastel y el verde pastel, que encajan con tendencias de decoración más modernas.

Finalmente, el gran argumento que cohesiona toda esta propuesta de funcionalidad y diseño es su coste. Lidl ha situado este electrodoméstico en el mercado con un precio de venta muy competitivo de 17,99 euros, una cifra que lo convierte en una opción accesible para quienes buscan renovar sus aparatos de cocina sin realizar una gran inversión.