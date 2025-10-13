¿Qué son las misteriosas líneas rojas pintadas en las carreteras españolas?

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como misión proteger a los conductores. Se trata de un organismo público dependiente del Ministerio del Interior, cuya misión principal es garantizar la seguridad vial, la fluidez de la circulación y velar por la correcta aplicación de las normas de tráfico en todo el territorio nacional.

Para ello, la DGT suele crear nuevas normativas o ampliar los tipos de señalizaciones. Actualmente, España cuenta con más de 400 tipos de señalizaciones reconocidas, a las que se suman aquellas que están en fase de prueba o han sido creadas mediante ordenanzas municipales.

En este sentido, desde el Ministerio del Interior se ha puesto en marcha una nueva marca vial que los conductores están obligados a conocer debido a su importancia en la circulación. Se trata de una línea continua roja que ya ha aparecido en diversas carreteras del país.

¿Qué significa la nueva línea roja continua?

La DGT, en el ejercicio de sus funciones, ha implementado una nueva señalización en las carreteras. Se trata de una línea roja continua que, según apuntan desde RACE, consiste en una medida con una función doble.

Por un lado, pretende advertir de que el adelantamiento está prohibido, y por otro, alertar de que la zona por la que transitan es especialmente peligrosa y presenta una alta accidentalidad.

Esta línea continua roja, que puede estar pintada entre dos rayas blancas continuas o directamente encima de una línea blanca continua, es una estrategia de la DGT enfocada en que los usuarios de la vía sean conscientes de la zona de riesgo por la que transitan y que no hagan maniobras imprudentes como invadir el carril contrario habiendo una línea continua.

Además, pretende mejorar la seguridad vial en las carreteras donde se concentran la mayoría de los accidentes mortales. Tráfico destaca que la introducción de colores llamativos en la señalización ha demostrado ser efectiva en otros países para reducir la siniestralidad.

¿Dónde se encuentra esta línea roja?

Esta nueva medida pretende alertar a los conductores de las conocidas 'carreteras del miedo'. Por ello, la línea continua roja pintada en el suelo se encuentra en un tramo de 10 kilómetros de la A-355, que une las localidades de Marbella y Cártama (Málaga). La vía recibe este nombre porque es uno de los puntos de España que más accidentes de tráfico acumula al año.

De esta manera, el significado de esta nueva señal es sencillo, ya que remarca la prohibición de adelantar en esta carretera y la necesidad de reducir la velocidad.

¿Cuál es la multa por adelantar en una línea continua?

Ante este tipo de señalizaciones, es importante saber que, en caso de no cumplir con las normas, existen unas sanciones. En este caso, la multa por adelantar en línea continua es de 400 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet.

¿Cuándo se puede sobrepasar la línea continua?

A pesar de su prohibición, existen excepciones donde es posible sobrepasar la línea continua. Estas son: