Alerta sanitaria por el regaliz: 64 intoxicaciones y casi la mitad desarrollaron síntomas graves

El regaliz ha sido durante miles de años un remedio vegetal muy apreciado y utilizado por sus propiedades medicinales. Sirve para tratar la tos u otras enfermedades vinculadas al sistema respiratorio y para mejorar la digestión o la pesadez estomacal. Su sabor por otro lado, ha hecho de esta planta uno de los edulcorantes más populares. No obstante, el regaliz puede ocasionar efectos negativos para la salud.

En los últimos días, la Agencia Francesa de Seguridad y Salud Alimentaria (Anses) ha lanzado una advertencia sobre su toxicidad. Según el organismo, comer regularmente grandes cantidades de alimentos que contienen regaliz puede causar una "intoxicación grave y potencialmente mortal, incluso en personas sanas".

El aviso se produce después de que los centros de toxicología hayan registrado varios casos de intoxicación desde 2012 hasta 2021. Por este motivo, recomienda que el regaliz "solo se consuma ocasionalmente y con moderación".

Los expertos indican que el regaliz contiene glicirricina, un compuesto con gran poder edulcorante. Por ello, se utiliza en una amplia variedad de productos, incluyendo dulces, chicles, snacks, bollería, helados y sorbetes. También se encuentra en refrescos y jarabes, infusiones, bebidas alcohólicas y complementos alimenticios.

El estudio realizado por la Agencia junto con los centros de control de intoxicaciones durante el período 2012-2021 mostró que 64 personas sufrieron intoxicaciones tras el consumo de bebidas o alimentos a base de regaliz. En el 42% de los casos, desarrollaron síntomas graves e incluso potencialmente mortales, como presión arterial alta, problemas cardíacos causados ​​por demasiado potasio en la sangre, etc. Una de estas personas falleció, pero ya tenía daño hepático severo.

La Anses indica que "el consumo habitual de grandes cantidades de alimentos que contienen regaliz puede causar síntomas graves, incluso en personas sanas que nunca han tenido presión arterial alta". Además, existen algunos medicamentos potencian los efectos tóxicos del regaliz. Es el caso de algunos diuréticos que provocan una pérdida de potasio en la orina, que se ve agravada por la glicirricina.

El problema está, según la Agencia, en que para los consumidores "es difícil saber si están comiendo demasiado regaliz". La presencia de regaliz se especifica en las etiquetas de los alimentos, pero no siempre se indica la cantidad diaria máxima recomendada.

En ese sentido, la Anses recomienda consumir no más de 10 mg de glicirricina al día, teniendo cuidado de no multiplicar las fuentes de ingesta a través de alimentos, medicamentos y tabaco. Por último, aconseja evitar el consumo continuado de productos que contengan regaliz.