Ana Mena confiesa a qué edad tuvo su primeras relaciones y abre un debate sobre la presión que sufren los jóvenes

La cantante Ana Mena ha decidido romper un tabú personal y compartir una faceta de su vida íntima que hasta ahora había mantenido en la más estricta discreción. La artista malagueña, una de las figuras más populares de la música española actual, ha confesado en el podcast Cara C de LOS40 que su primera experiencia sexual fue a los 24 años, a punto de cumplir los 25. Se trata de un hecho que, como ella misma ha explicado, vivió con una considerable presión social por alejarse de los cánones que la sociedad parece marcar para este tipo de vivencias.

De hecho, esta circunstancia personal, alejada de lo que se considera habitual, generó en ella una profunda inseguridad durante años. Esta revelación, por tanto, arroja una nueva luz sobre la imagen pública de una artista que, a pesar de su cercanía en el escenario y en las redes, siempre se ha mostrado extremadamente celosa de su vida privada, protegiéndola del foco mediático.

Asimismo, la propia artista ha admitido que esta inseguridad la llevó a mentir en entrevistas pasadas cuando se le preguntaba directamente por su vida sexual. No se sentía con la fortaleza necesaria para contar la verdad y optaba por construir un relato alternativo que encajara mejor con las expectativas de los demás. Este prolongado periodo de introspección coincide, además, con una etapa de su vida sentimental en la que, tras romper con su primera pareja a los 18 años, no volvió a tener una relación estable hasta casi cumplir los 25. Este tema ha abierto un debate en redes sobre la presión que muchos jóvenes sienten en el ámbito sexual y sus procesos.

Una nueva etapa de confianza y éxitos

Por otro lado, en la actualidad Ana Mena atraviesa una etapa profesional y personal radicalmente distinta. Su carrera musical sigue en una clara línea ascendente, con el reciente lanzamiento de su nuevo sencillo, 'Lárgate', que ya está cosechando un gran éxito entre sus seguidores. La propia cantante describe este tema como una canción cargada de comedia y sátira, una muestra de su faceta más desenfadada y segura de sí misma, alejada de las dudas del pasado.

Esta renovada confianza parece extenderse también a su ámbito más privado, donde vive un momento de gran estabilidad. En el terreno sentimental, la artista malagueña mantiene una sólida relación con el actor Oscar Casas. Lejos de esconderse, ambos se muestran con naturalidad y complicidad en público, consolidando una de las parejas más seguidas y queridas del panorama nacional.

En definitiva, esta confesión no solo desvela un detalle íntimo de su biografía, sino que también sirve como un potente testimonio para contextualizar la evolución de la cantante. La joven que sentía la necesidad de ocultar una parte de su realidad por miedo al juicio ajeno ha dado paso a una mujer empoderada que habla con franqueza de sus vivencias, mientras consolida una carrera musical de éxito y disfruta de una vida personal plena.