Flores de otoño: estas son las 10 las especies que mantienen el jardín lleno de color

El otoño es una época de cambios, las hojas caen, los días se acortan y muchos jardines parecen perder vida. Sin embargo, esta temporada también ofrece una oportunidad única para disfrutar de flores que no sueles ver el resto del año , dando una gama de color diferente al jardín.

1. Crisantemos de Colores Profundos

Los crisantemos se destacan por su gran variedad de tonos, desde amarillos intensos hasta púrpuras profundos. Son resistentes al frío y pueden florecer incluso cuando las temperaturas bajan, ofreciendo un contraste espectacular con las hojas otoñales.

Crisantemos Amarillo Pixabay

2. Asters Delicados

Estas flores de pétalos finos y colores suaves, como rosa, lila y azul, aportan ligereza al jardín. Atraen mariposas y abejas, ayudando a mantener un ecosistema saludable en tu jardín.

3. Sedum "Corazón de Otoño"

El sedum es una planta suculenta que florece en tonos rosados y rojizos durante el otoño. Su follaje carnoso y resistente permite que soporte sequías ligeras, por lo que requiere poco mantenimiento mientras llena tu jardín de color.

Sedum Flores y plantas

4. Anémonas de Tallo Alto

Estas flores elegantes crecen en tallos largos y delgados, con pétalos en tonos blancos, rosa y malva. Añaden altura y movimiento al jardín, creando un efecto visual delicado que contrasta con las plantas más bajas.

5. Caléndulas Brillantes

Las caléndulas destacan por sus flores de color naranja y amarillo intenso. Son ideales para sembrar en grupos, ya que crean un efecto de alfombra cálida que ilumina cualquier espacio durante los días grises de otoño.

Siembra esta flor en junio y tendrás un jardín lleno de color en septiembre Unsplash

6. Dalias Variadas

Las dalias ofrecen una explosión de color gracias a sus flores grandes y variadas, que van desde tonos suaves hasta intensos. Son perfectas para crear puntos focales en el jardín y se mantienen floreciendo hasta las primeras heladas.

7. Brezo de Montaña

El brezo es un arbusto compacto con flores en tonos rosa, violeta y blanco. Es resistente y puede adaptarse a suelos poco fértiles, ideal para quienes buscan plantas duraderas con bajo mantenimiento.

8. Azafrán de Otoño

Pequeñas y elegantes flores lilas emergen del suelo cuando otras plantas comienzan a marchitarse. Su tamaño discreto se complementa con su capacidad para cubrir áreas del jardín con un toque sutil de color.

Recolección del azafrán DOP AZAFRÁN DE LA MANCHA Europa Press

9. Phlox de Otoño

El phlox produce racimos de flores perfumadas que pueden variar del blanco al fucsia intenso. Su fragancia y color atraen polinizadores y ayudan a mantener el jardín activo incluso en meses más fríos.

10. Rosas Compactas

Algunas variedades de rosas compactas, resistentes al frío, continúan floreciendo en otoño. Sus ramilletes de flores en tonos pastel o rojo intenso aportan elegancia y un aire romántico al jardín tardío.

El remedio casero que hace florecer a las rosas en tiempo récord Pixabay

Para maximizar el impacto visual de tu jardín otoñal, combina estas especies con plantas de follaje colorido, como arces o arbustos caducifolios.

Asegúrate de plantar según las necesidades de sol y suelo de cada especie para que florezcan con fuerza hasta que llegue el invierno. Con la elección correcta, tu jardín puede mantenerse lleno de vida y color mucho más allá del verano.