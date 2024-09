Así hacen su firma las personas 'auténticas', según la grafología

A lo largo de la historia, diferentes culturas han tratado de desarrollar mecanismos por los que entender el mundo y a los demás de lo más curiosas. Una de las mayores incógnitas más recurridas en el ser humano es tratar de conocer el psique de las personas, véanse la ciencia, el psicoanálisis, los oráculos, etc. No son incompatibles ni contradictorias, sino que enriquecen nuestra forma de ver el mundo, aportan perspectivas alternativas.

Una de las artes (no es una ciencia real) que se encarga de dar explicaciones a la personalidad particular a través de objetos y sucesos cotidianos es la grafología: "Dime cómo escribes y te diré quién eres". Esta disciplina intenta crear leyes que extraen información sobre el carácter particular de cada uno en base a la forma en la que deja su caligrafía en un papel. No por nada se dice que el salto de prehistoria a historia se da con la aparición de la escritura en el año 5.000 a.C., aproximadamente.

¿Qué es la grafología?

El Diccionario de la Real Academia Española da como primera acepción de este término de grafología el "estudio de las particularidades de la letra de una persona, con el fin de identificarla o tratar de averiguar sus características psicológicas", así como la letra, la firma personal o el modo particular de una persona de escribir.

Con el desarrollo y la extensión de las nuevas tecnologías, muchas personas prácticamente han dejado de escribir a mano para hacerlo pulsando teclas o una pantalla táctil. A pesar de ello, toda la información sobre ellos sigue presente en los pocos momentos en que toman papel y boli para tomar algún apunte rápido, y de ello la grafología puede sacer información muy útil sobre ellos y su forma de relacionarse.

¿Chatear es engañar? larazon

Tal y como escribía Friedrich Hayek en "Camino de servidumbre" (premio Nobel de Economía en 1974): "Quien todavía dispone de tiempo para la tarea de escribir, apenas puede tener derecho a reservar para sí los temores que las tendencias actuales tienen que despertar en el pensamiento […]". Es decir, que a través de la caligrafía de una persona podemos conocer mucha información sobre ella. Y no solo acerca de su personalidad, sino sobre el estado de ánimo que tenía cuando escribió esas palabras.

No por nada la policía científica durante muchos años investigaba en profundidad cómo estaban escritas las notas dejadas en escenarios de crimen o supuesto suicidio: podían decir si el acusado estaba nervioso o si lo hizo completamente tranquilo, o si la letra corresponde a la misma persona. Y lo mismo ocurre con el trazo, la colocación o la cantidad de tinta que se deja en una firma o autógrafo.

¿Cómo firman las personas 'auténticas?

Para acercarnos siquiera a describir el autógrafo de una persona 'auténtica', primero es necesario asomarnos a este concepto y definirlo bien, porque puede resultar algo confuso. Se suele decir, o al menos así es lo defiende la grafología, que alguien es 'auténtico' cuando no trata de demostrar ninguna cualidad a los demás, y se muestra tal y como es, sin esconder tampoco ninguna falta.

Las personas 'auténticas' o dicho de otra forma, la gente con un elevado nivel de autoestima y confianza en ellas mismas, dejan unas firmas muy características y fáciles de distinguir de las del resto de la sociedad:

Siempre firman con su nombre. No necesitan ocultarse tras unas iniciales que le den anonimato, usan su propio nombre como queriendo decir 'aquí estoy yo, soy transparente, lo que ves es lo que hay'.

Cristiano Ronaldo firma autógrafos al término del entrenamiento. Abajo, el público rodea la estatua de Di Stéfano larazon

El autógrafo es gigante en comparación con la letra normal. Le dan toda la importancia al signo que les representa, y no tanto a unas palabras que lo indican, ya que esas las podría haber escrito cualquiera, incluso a máquina.

Suelen ser desiguales. Rabos más largos, trazos con curvas inexplicables o incluso movimientos de mano que dejan letras antiestéticas o con un estilo extraño y muy personal. Solo alguien con mucha confianza en sí mismo se atrevería a firmar de esta manera.

Trazos regulares. A pesar de que los giros de las letras puedan llevar caminos caóticos, una persona 'auténtica' o con alta autoestima los dibuja sobre el papel con confianza, por lo que tienden a ser consistentes.