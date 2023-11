Le aumentan a una mujer de 65 años los pechos y los glúteos sin su consentimiento

Una mujer de 65 años decidió viajar a México para someterse a una operación estética destinada a eliminar el exceso de piel residual de una cirugía previa. Sin embargo, al despertar de la anestesia, se percató de que se le habían realizado dos procedimientos adicionales no solicitados durante su ingreso al hospital: un implante mamario y un lifting brasileño de glúteos, según informó al medio 'FOX 13'.

Ante esta situación, la afectada buscó reclamar un reembolso o una explicación al centro hospitalario, ya que consideraba que se había cometido un error y no estaba satisfecha con el resultado. Sin embargo, no obtuvo una respuesta favorable y fue obligada a abonar el costo de la intervención quirúrgica, según informa el diario 'Telediario.mx'. Kimberly McCormick, la mujer afectada, describe la experiencia de viajar fuera de Estados Unidos para someterse a la operación como "pésima" y no la recomienda a nadie.

Como resultado de la confusión en el momento del registro, ahora la mujer de 65 años necesitará someterse a otra cirugía para retirar los implantes mamarios que le fueron colocados sin su consentimiento. Además, expresó su descontento por haber pagado más por la operación de lo inicialmente acordado.

La afectada señaló que ingresó al quirófano a las cuatro de la tarde y, aparentemente, no salió hasta la una y media de la madrugada. Los médicos estadounidenses le indicaron que el costo de revertir la operación en Estados Unidos sería de aproximadamente 75,000 dólares (68,840 euros).