Una española, presidenta de la organización mundial de médicos de familia

La zaragozana Pilar Astier ha sido elegida para presidir la organización mundial que representa a los médicos de familia, Wonca World, convirtiéndose en la primera española en asumir este cargo.

Fuentes del Gobierno de Aragón han explicado que su objetivo es prestigiar la Atención Primaria, dar visibilidad a la Medicina de Familia y promover la calidad asistencial y la seguridad del paciente, entre otras cuestiones, informa Efe.

La Wonca, que representa a las principales asociaciones de médicos de familia y atención primaria de todo el mundo, reúne 133 sociedades y organizaciones científicas de medicina de familia tanto universitarias como asistenciales y es el interlocutor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) en relación con políticas sanitarias que afectan a la Atención Primaria de los países.

Pilar Astier acumula más de 20 años de experiencia como médica de familia en entornos rurales y urbanos en España, y combina su labor asistencial con la docencia, la investigación, la gestión sanitaria y el liderazgo internacional en calidad y seguridad del paciente. Actualmente, es coordinadora del Grupo de Trabajo de Seguridad del Paciente de la semFYC.

Además, en la actualidad trabaja atendiendo a pacientes en el centro de salud de Univérsitas, del Servicio Aragonés de Salud, en Zaragoza. También es profesora asociada en la Universidad de Zaragoza; tutora de médicos de familia en formación MIR y asesora en calidad asistencial y seguridad del paciente a escala nacional e internacional