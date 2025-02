El botón escondido de la lavadora que hace que la ropa quede limpia y más suave

La lavadora es uno de los electrodomésticos más esenciales en cualquier hogar. Sin embargo, aunque la usamos a diario, muchas personas desconocen algunas de sus funciones más útiles.

Es probable que alguna vez te hayas preguntado por qué tu ropa no queda tan limpia como quisieras o por qué el suavizante no se absorbe correctamente. La respuesta podría estar en un pequeño detalle que pasa desapercibido, un botón escondido que marca la diferencia.

Compartimentos del detergente y su función

Es importante entender cómo funciona el sistema de dispensación de detergente y suavizante en la lavadora. La mayoría de los modelos cuentan con tres compartimentos principales:

Compartimento de detergente para lavado principal: Generalmente está ubicado a la izquierda y es donde se coloca el detergente para el ciclo principal. Compartimento de prelavado: Ubicado a la derecha, se usa para las prendas que necesitan una limpieza extra antes del lavado normal. Compartimento del suavizante: Se encuentra en el centro y está diseñado para liberar el suavizante en el momento justo del ciclo de lavado.

Ahora bien, si alguna vez has notado que tu suavizante no se disuelve completamente o que no huele como esperabas, es probable que no estés aprovechando una pequeña función oculta de la lavadora.

El prelavado es fundamental para el acabado de las prendas

Mucha gente evita el prelavado porque cree que es innecesario o que solo sirve para ropa extremadamente sucia. Sin embargo, usar esta función puede marcar la diferencia en ciertas situaciones.

El prelavado ayuda a eliminar suciedad pesada, sudor y olores persistentes antes del ciclo principal, evitando que estas impurezas se redistribuyan en la ropa.

Resuelto el misterio del tercer compartimento del cajetín de la lavadora. Agencia AP

Si lavas ropa deportiva, prendas de trabajo con manchas o ropa de bebé, el prelavado puede ser una gran ayuda para obtener resultados más frescos y limpios.

El botón escondido que mejora el lavado

Este pequeño botón suele estar ubicado dentro del dispensador de detergente y permite extraer todo el cajón para una limpieza profunda. Con el tiempo, los residuos de detergente, suavizante y cal pueden acumularse en el dispensador y en los conductos, impidiendo que los productos se liberen de manera efectiva.

Si notas que tu ropa no sale tan limpia o que el suavizante queda en el compartimento sin ser absorbido, es posible que el conducto esté obstruido. Para solucionarlo, presiona el botón, retira el cajón y lávalo con agua caliente y un cepillo. Hacer esto regularmente mejora el rendimiento de la lavadora y deja tu ropa más limpia y suave.