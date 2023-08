Cada cuánto hay que lavar los pantalones vaqueros

Lo que hoy conocemos como “tela vaquera” tiene su origen en la Francia del siglo XVIII. Aparecieron, concretamente, en la ciudad de Nimes. De hecho, el primer nombre comercial de aquel tejido de gran resistencia era “Serge de Nîmes”, término del que cual se cree que deriva la palabra inglesa “denim”. En el año 1872, un inmigrante judío en Estados Unidos procedente de Baviera llamado Levi Strauss, y su socio comercial, Jacob Davis, se asociaron para comercializar ropa fabricada con esta tela.

En un principio, estas prendas se comercializaron como ropa de trabajo. Era tanta la resistencia del tejido, que tenía sentido promocionarla ensalzando esa característica. Sin embargo, no tardaron mucho en conquistar las baldas de todos los establecimientos de moda. Y a día de hoy, esos pantalones vaqueros son la prenda más usada en el mundo. Son cómodos, duraderos y versátiles. Se pueden usar para trabajar, para salir por la noche o simplemente para relajarse en casa. Sin embargo, y a pesar de su popularidad y de todo el tiempo que llevan entre nosotros, hay una pregunta acerca de los pantalones vaqueros a la que la mayoría de las personas siguen sin saber la respuesta: “¿Cada cuánto tiempo deberíamos lavarlos?”.

La respuesta de los expertos

Al igual que ocurre con cualquier otra prenda, si los jeans se lavan con demasiada asiduidad, también se desgastarán y se estropearán. Ahora bien, los pantalones y las chaquetas vaqueras son mucho más resistentes… en comparación con otros tipos de ropa. Así que, como norma general, podemos decir que necesitará mucho más estropearlos. Pero eso no significa que debamos lavarlos a la mínima oportunidad. Otra ventaja de la tela vaquera es que no acumulan tanta suciedad y bacterias como otros tejidos. Y eso es algo que todos hemos podido comprobar. Hace falta un día muy duro o muy accidentado para que unos vaqueros terminen manchados u oliendo mal tras la primera puesta.

De hecho, hace unos años un joven canadiense de 20 años decidió hacer el experimento de utilizar los mismos pantalones vaqueros durante todo un año... sin lavarlos ni una sola vez. Y una vez que pasaron los 365 días, descubrió que sus pantalones tenían prácticamente las mismas bacterias que unos pantalones que acababan de salir de la lavadora.

Evidentemente, la respuesta a la pregunta de la frecuencia de lavado de esta prenda depende de muchos factores externos, como el clima, el tipo de actividades que vayamos a realizar, etc. No es lo mismo si lo usamos para estar por casa o para ir a trabajar a un taller mecánico, por ejemplo. Aunque, como norma general, podemos guiarnos por dosreglas aceptables y no excluyentes la una de la otra.

La primera regla es la conclusión a la que llegó un estudio realizado por la empresa Levis en el año 2015, que recomendó lavar los pantalones vaqueros después de 10 usos, aproximadamente. Y la segunda regla es esa que siempre hemos utilizado, aunque pocas veces la hayamos verbalizado. Es la norma de guiarnos por nuestra vista y por nuestro olfato. O sea, que si los pantalones no tienen ninguna mancha y no huelen mal, podemos seguir usándolos sin preocuparnos de que sea poco higiénico.