Un cardiólogo pone en duda que el huevo sea un alimento saludable: “Es natural y rico en nutrientes, pero a la larga…”

El huevo es un alimento clásico y básico en la dieta mediterránea. Se consume en la mayoría de casas españolas y aparece en gran cantidad de recetas, incluso en algunas de las más emblemáticas de nuestra cultura. La tortilla de patata es una de las comidas más representativas de nuestra gastronomía y sin huevos no hay tortilla. No es algo aislado, los huevos rotos aparecen en las cartas de miles de restaurantes en nuestro país y los fritos o cocidos también son una apuesta habitual.

Se consumen en comidas, cenas y hasta desayunos de forma totalmente cotidiana y es considerado un alimento saludable. Sin embargo, el cardiólogo José Abellán ha sembrado la duda con un vídeo compartido en Instagram: "En la nutrición todo depende del contexto", afirma. Este experto busca explicar cómo de saludables son los huevos en comparación con otros alimentos.

Soy cardiólogo y esta es mi opinión sobre los huevos

"El huevo es un alimento natural y realmente rico en nutrientes", explica al introducir el huevo tras hacer una breve introducción con verduras y bollería. Sin embargo, para él, no todo es positivo: "Pero también con una alta cantidad de colesterol, lo que a la larga es perjudicial para tu corazón". Explica que hay estudios que dicen lo siguiente: "En la alimentación actual, cuando comparamos el huevo con los ultraprocesados, el huevo es un alimento muy saludable, pero, cuando lo comparamos con fuentes vegetales, no lo es tanto".

"Sabemos que sustituir un 3% de la energía de los huevos por fuentes de proteína vegetal disminuye un 19% tu riesgo de infarto y de mortalidad", comenta. Sigue sin dar una respuesta contundente sobre este alimento: "Esto no convierte al huevo en un alimento malo, pero sí quizá menos saludable y menos abusable de lo que algunos te hacen creer. Cuídate", concluye.

Gran polémica en los comentarios

Este usuario cuenta con más de medio millón de seguidores y su vídeo ha tenido gran repercusión. Algunos comentarios de otros especialistas le apoyaban y le agradecían la valentía por sacar el tema a la luz, mientras que otros, con cuentas con también bastantes seguidores, estaban totalmente en contra de su opinión: "Yo, como nutricionista, digo que NO. Además, este tema ni siquiera se estudia ya en la carrera, ya que ha quedado claro que el huevo no es el culpable de nada", respondió Desireé, otra cuenta de nutrición.

¿Es saludable el huevo? Esto dice la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo tiene claro: "Tomar huevo son todo ventajas". Explican lo siguiente: "El huevo es un alimento bastante nutritivo. Contiene proteínas tanto en la clara como en la yema. La clara se compone de muchas vitaminas y aporta entre un 10% y un 20% de la cantidad diaria recomendada de vitaminas A, D, E y K. Los huevos también tienen minerales, como fósforo, selenio, hierro y zinc".

Respecto a lo que comentaba José Abellán del colesterol tienen su opinión: "Cualquier alimento tomado puede ejercer un efecto negativo en la salud del consumidor. En el caso de los huevos no se debe abusar tampoco". Sin embargo, tomando una dosis justa no genera ningún problema: "Tomar un huevo cada día no aumenta el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y tampoco eleva el nivel de colesterol en sangre en personas sanas, como afirman algunas creencias populares".

¿Es malo tomar huevo crudo?

La OCU también se moja sobre consumir el huevo crudo: "No es recomendable, consumir grandes cantidades de huevo crudo. Es más, este contiene una sustancia denominada avidina que puede originar una deficiencia vitamínica al bloquear la absorción de biotina, problema que se ha observado en culturistas que toman abundante clara cruda". Explica los beneficios de cocinarlo: "El calentamiento no solo facilita la digestión de las proteínas de la clara, sino que ayuda a liberar vitaminas y minerales y destruye posibles microorganismos contaminantes".