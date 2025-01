Un carnicero defiende que no hay que comprar carne envasada en los supermercados: "Ni es carne ni es nada"

La carne desempeña un papel esencial en el día a día de los españoles. Con una rica variedad, este alimento es clave para la dieta mediterránea en nuestro país. El cerdo y la ternera son de los tipos de carne más comunes en nuestro país. Con distintos cortes, modos de preparación se puede disfrutar de las distintas partes de estos animales. Otro punto a favor de la carne es que, aunque tenga recetas muy elaboradas, puede cocinarse rápidamente y sacar a cualquiera de un apuro.

La carne está al alcance de la mano en España. En prácticamente cualquier punto de nuestra geografía se puede conseguir, ya sea en supermercados o en pequeñas carnicerías. Lo ideal es conseguirla fresca, pero, especialmente en muchos supermercados, se puede encontrar envasada. El Carnicero Tiktoker, que cuenta con más de 87.000 seguidores en TikTok, explica que ocurre con la atmósfera protectora o envase que ponen los supermercados. Su postura es muy clara.

El motivo por el que la carne envasada de los supermercados no pierde color

Una usuaria le decía que compraba la carne en los supermercados porque al venir protegida por una atmósfera protectora, es decir, envasada no perdía color. La respuesta del carnicero fue muy contundente: "Acabas de descubrir lo que es la naturalidad de la carne. Si la partes o la picas lo lógico es que vaya oscureciendo", afirmó. Esto ocurre por las propiedades de la carne, cuando no cambia es porque ha sido manipulada para extender su vida útil.

Carne envasada en plástico larazon

En los supermercados se va a ciegas

Este experto quiso ejemplificar la diferencia de los productos envasados entre grandes establecimientos y pequeños comercios especializados en carne: "Lo que no es normal es que compres un 'cacharro' en atmósfera protegida de carne picada que tiene 15 días de fecha de caducidad y ni siquiera sabes cuando la han picado. No sabes cuando la han picado, igual la han picado 15 días antes y dura otros 15. 30 días de fecha de caducidad, eso ni es carne ni es nada", certifica. Lo ideal sería que, aunque te lo puedan envasar, la carne te la piquen o corten al momento, delante tuya. En algunos supermercados esto se puede hacer.

Un consejo para aquellos que compran la carne envasada en el supermercado

"Sé que por mucho que te diga no vas a cambiar de opinión o lo vas a hacer por las prisas", comentó refiriéndose a las personas que tras ver el vídeo van a seguir comprando en el supermercado la carne envasada. A todos ellos, quiso darles un consejo: "Abrir el envase, al menos, cuatro horas antes. Si pueden ser seis, mejor. Si pueden ser doce, mejor. Y si puede ser un día antes, mejor todavía. No pasa nada aunque sea carne picada. Si no lo abrís va a oler al gas inerte que tienen los envases y os va a saber igual".