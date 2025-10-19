Un hombre condenado por asesinar a un actor de Harry Potter pide libertad: “No soy un monstruo”

El caso que conmocionó al Reino Unido vuelve a los titulares: Karl Bishop, el hombre que asesinó al actor británico Rob Knox, ha sido autorizado para una audiencia de libertad condicional que podría allanar el camino hacia su liberación.

Bishop fue condenado en 2009 a cuatro cadenas perpetuas por apuñalar mortalmente a Knox, de solo 18 años, fuera de un bar en Sidcup, al sureste de Londres. El joven actor, que interpretó a Marcus Belby en “Harry Potter y el príncipe mestizo”, murió tras intervenir en una pelea para proteger a su hermano menor. Bishop también recibió tres cadenas perpetuas adicionales por herir a los amigos de Rob en el mismo ataque.

Durante el juicio, el comportamiento de Bishop fue descrito como despiadado y sin remordimientos. El juez citó su reacción tras enterarse de la muerte de Knox: “Sí, qué bien”. El asesino había gritado “alégrame el día” antes de apuñalar al actor cinco veces con cuchillos de cocina que había ido a buscar tras una pelea previa.

Ahora, con 38 años, Bishop ha sido incluido en una revisión previa a los aranceles por parte de la Junta de Libertad Condicional. Este proceso podría recomendar su traslado a una prisión abierta, paso previo a una posible liberación. La decisión se basará en el análisis de su comportamiento en prisión, el riesgo que representa para la sociedad y el impacto del crimen en las víctimas.

La familia Knox, que ha dedicado los últimos años a luchar contra los delitos con cuchillo a través de la Fundación Rob Knox, ha expresado su dolor y preocupación. En 2023, lanzaron el documental (K)nox: The Rob Knox Story, que narra la vida del joven actor y la tragedia que lo convirtió en símbolo de una lucha nacional.

Rob Knox había comenzado su carrera a los 11 años y había firmado para aparecer en las últimas entregas de la saga de Harry Potter. Su muerte truncó una vida prometedora y dejó una herida profunda en su familia, sus amigos y el mundo del cine. La posibilidad de que su asesino recupere la libertad ha reabierto el debate sobre la justicia, el perdón y la protección de la sociedad frente a crímenes violentos.