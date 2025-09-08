Las cinco cosas que hay que hacer a diario para mantener la casa siempre limpia y ordenada

Aunque hagamos limpieza a fondo una vez por semana, el polvo, los restos de comida y la suciedad aparecen a diario. Por eso, los expertos en organización del hogar recomiendan dedicar entre 15 y 20 minutos cada día a pequeñas rutinas que marcan la diferencia. No se trata de limpiar toda la casa, sino de hacer tareas estratégicas para mantenerla fresca y ordenada, especialmente si todos en casa colaboran.

1. Airear y hacer la cama

Lo primero por la mañana: abrir las ventanas de la habitación para ventilar, doblar el pijama y hacer la cama. Esta acción, que lleva menos de cinco minutos, transforma el aspecto del dormitorio y ayuda a empezar el día con más orden mental.

2. Decirle adiós al polvo

El polvo se acumula en suelos y muebles cada día. Pasar un aspirador o un paño atrapapolvo es suficiente para mantener las superficies limpias. Quien tenga poco tiempo puede invertir en un robot aspirador programable para mantener los suelos impecables sin esfuerzo.

3. Un repaso rápido al baño

El baño es la estancia que más rápido se ensucia. Con un paño de microfibra y un producto desinfectante, en segundos se pueden limpiar lavabos y grifos, evitando que la cal y la suciedad se acumulen.

4. Lavar los platos al momento

Nada da más sensación de desorden que una pila de platos en el fregadero. Lo ideal es lavar la vajilla inmediatamente después del desayuno o colocarla en el lavavajillas para mantener la cocina siempre recogida.

5. Limpiar la placa de cocina

Si se usaron los fogones, basta con pasar un paño húmedo y otro seco para eliminar restos de comida y dejar la superficie lista para la próxima comida.

Además, si es necesario, se puede aprovechar para poner una lavadora con temporizador y tener la ropa lista al llegar a casa. Con estos pequeños hábitos diarios, la limpieza general de la semana será mucho más sencilla y rápida.