Una clínica despide a sus trabajadores por burlas a sus pacientes en fotos

Varios empleados de la clínica Pesetas Urgent Care en Santa Bárbara, California, fueron despedidos tras publicar en TikTok imágenes burlándose de pacientes después de sus pruebas, según el portal People.com. El video, que circuló durante el fin de semana del Día del Trabajo, fue eliminado poco después de su difusión.

La clínica lo calificó el comportamiento como una “flagrante violación de nuestras políticas” y subrayó que demuestra “una falta de respeto hacia nuestros pacientes” que no sería tolerada. “Proteger la confianza de quienes atendemos es nuestra máxima prioridad y, cuando se vulnera, actuamos con rapidez para abordarlo”, indicó el comunicado oficial. Los empleados involucrados fueron suspendidos dentro de las 24 horas posteriores a la publicación y despedidos al día siguiente.

El video, publicado originalmente por la usuaria @angieuncut, mostraba al personal alrededor de una silla médica, aparentemente ridiculizando secreciones dejadas por un paciente. Según capturas de pantalla obtenidas por el Santa Barbara Independent, el contenido incluía seis imágenes en total, mostrando a enfermeras posando de manera inapropiada junto a la silla de reconocimiento. La persona que subió el video dejó la organización en julio.

“Esperamos que todos los miembros del equipo vivan nuestra misión de priorizar a los pacientes y mantengan los más altos estándares de profesionalismo y respeto”, añadió el portavoz de la clínica. El incidente continúa bajo investigación interna.