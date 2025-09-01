Comienza septiembre con buen pie: 5 cosas que debes tirar al volver a casa

Septiembre marca el inicio de nuevas rutinas y oportunidades para poner orden en nuestra vida. Volver a casa después del verano es el momento ideal para hacer limpieza, liberar espacio y dejar atrás aquello que ya no aporta valor.

No se trata solo de higiene física, sino también de bienestar emocional, un entorno despejado ayuda a sentirnos más tranquilos y enfocados.

Desde ropa acumulada hasta utensilios deteriorados, muchos objetos cotidianos pueden generar estrés visual y mental sin que nos demos cuenta. Empezar el mes eliminando lo innecesario es un primer paso sencillo pero poderoso para comenzar septiembre con buen pie.

Ropa que ya no usas

El cambio de temporada es la excusa perfecta para revisar el armario. Prendas que no te valen, que llevas meses sin usar o que simplemente ya no te gustan, solo ocupan espacio y crean sensación de desorden.

Donar, reciclar o desechar esta ropa no solo libera espacio físico, sino que también ayuda a mantener tu mente más despejada y organizada.

Dispositivos electrónicos obsoletos

Cables enredados, cargadores que ya no funcionan o móviles antiguos ocupan lugar y generan confusión. Además, si se acumulan de forma inadecuada pueden convertirse en un riesgo para la seguridad o incluso contribuir a la contaminación si no se reciclan correctamente.

Aprovecha este momento para separar lo que realmente necesitas y desecha de forma responsable lo que está obsoleto.

Papeles y documentos innecesarios

Agendas viejas, manuales de aparatos electrónicos, folletos o papeles que solo ocupan espacio son candidatos ideales para eliminar.

Mantener documentos irrelevantes no solo genera desorden, sino que también puede aumentar el riesgo de perder información importante entre tanta acumulación.

Clasificar y desechar papeles antiguos ayuda a organizar mejor tu hogar y tu mente.

Rutinas para una mejor semana PEXELS (Taryn Elliott)

Utensilios de cocina deteriorados

Tuppers sin tapa, sartenes rayadas o utensilios de cocina rotos no solo ocupan espacio innecesario, sino que también pueden convertirse en un foco de bacterias y problemas de higiene.

Revisar periódicamente los utensilios y desechar los que están en mal estado permite mantener la cocina más funcional, segura y agradable para preparar tus comidas.

Elementos decorativos en mal estado

Adornos rotos, objetos decorativos que ya no te gustan o que están desgastados generan sensación de desorden y afectan la estética de tu hogar.

Mantener únicamente aquello que aporta valor, armonía o recuerdos positivos ayuda a crear un entorno más relajante y acogedor. Esta limpieza también es un ejercicio simbólico de desprenderse de lo innecesario en todos los ámbitos.

Comenzar septiembre eliminando lo que ya no sirve ni aporta bienestar es una forma sencilla de ganar espacio físico y mental.

Un hogar despejado permite iniciar el mes con energía, concentración y una sensación de control sobre nuestro entorno. Revisar, clasificar y desechar no solo es limpieza, sino también un impulso positivo para tu bienestar emocional y tu productividad diaria.