Cómo han dado con el asesino de Elisa Abruñedo 10 años después del crimen

Era uno de los crímenes sin resolver que traían de cabeza desde hace 10 años a la Guardia Civil en Galicia. Elisa Abruñedo salió a pasear el 1 de septiembre del 2013 por los alrededores de su casa en Cabanas (A Coruña), como acostumbraba hacer cada día, y nunca regresó. Apareció asesinada y violada en una zona boscosa a apenas medio kilómetro de su vivienda. Pese a que el cuerpo tenía restos biológicos de su asesino, hasta ayer no se dio con él.

Abruñedo, tenía 46 años cuando la mataron, estaba casada y era madre de dos hijos. Durante esta década, la Guardia Civil ha llevado a cabo investigaciones para tratar de esclarecer este homicidio, las cuales han fructificado este martes 17 de octubre con la detención en Ferrol de un hombre de 49 años como presunto autor de hechos. En el momento del arresto, el detenido, natural de Vilarmaior y residente en el barrio de A Gándara de Narón, estaba en mono de trabajo, ya que es operario del sector del metal.

La Guardia Civil registra la casa del detenido por el crimen de Elisa Abruñedo en Narón (A Coruña) Europa Press EUROPAPRESS

La investigación se centró inicialmente en el entorno más próximo de la víctima y después se amplió el radio de acción. Los agentes contaban con el ADN del asesino, pero no estaba fichado y en las bases de datos policiales no aparecían coincidencias. Así que durante estos años han realizado diversos cribados genéticos por toda la comarca para intentar localizar al culpable. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha indicado en declaraciones a la prensa que el cribado de ADN ha sido un "elemento esencial" para la detención practicada este martes, pero no el único, ya que se trata de un trabajo de muchos años cruzando datos e indicios.

En la tarde de este martes, con la jueza titular y el secretario judicial, una comitiva compuesta también por agentes de la Guardia Civil de A Coruña se desplazaron hasta el domicilio del detenido, una vivienda también que comparte con su padre y su hermano. Aficionado a los caballos y a la caza, los agentes requisaron en la vivienda varias escopetas y chuchillos en busca del arma blanca con la que asesinó a la mujer.

La investigación, desarrollada por agentes de la comandancia de A Coruña y de la Unidad Central Operativa (UCO), está dirigida por el juzgado de instrucción número dos de Ferrol y se mantiene bajo secreto sumarial.