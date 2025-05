Si conoces a alguien que escribe la letra 'm' de esta manera, este puede ser su significado

La escritura a mano, esa habilidad que muchos damos por sentada, esconde en realidad un universo de significados que pueden decir más de una persona que muchas palabras. Una de las disciplinas que estudia estos detalles es la grafología, y entre las muchas letras que se analizan, la ‘m’ ocupa un lugar especial. Sobre todo, cuando se escribe en forma de guirnalda, es decir, con trazos redondeados, suaves y sin ángulos marcados.

Este curioso detalle ha llamado la atención en redes sociales gracias a una explicación de la creadora de contenido Emma Iglesias (@emmagraphia en TikTok), especializada en grafología. En uno de sus vídeos más comentados, Emma se detiene en este tipo de letra ‘m’ tan peculiar como reveladora.

¿Qué es una ‘m’ en forma de guirnalda?

Visualízala: en lugar de ángulos definidos, la letra se dibuja con curvas amplias. Es una forma fluida, más próxima al trazo cursivo, que huye de la rigidez habitual de los ángulos o los picos. Esta manera de escribir no responde únicamente a una preferencia estética, sino que, según la grafología, refleja una forma particular de procesar la información y de interactuar con el mundo, según establece Emma.

De acuerdo con la creadora de contenido, esta forma de la letra ‘m’ denota una personalidad receptiva, conciliadora y sociable. Las personas que la escriben así tienden a evitar confrontaciones, buscar consensos y entender diferentes puntos de vista. Son personas empáticas, que valoran las relaciones armónicas y suelen mostrar una actitud abierta ante los demás.

En grafología, los trazos redondeados suelen asociarse con flexibilidad emocional, mientras que los ángulos más marcados apuntan hacia una personalidad más crítica o combativa. La letra ‘m’ en guirnalda es, por tanto, un indicio de alguien que prefiere adaptarse, ceder si es necesario y fluir antes que imponerse.

Aunque pueda parecer exagerado, lo cierto es que la grafología es una disciplina que ha sido utilizada durante décadas en áreas como la psicología, la selección de personal o incluso en investigaciones judiciales. La escritura puede ser un acto inconsciente que plasma nuestros movimientos internos en el papel. Cada trazo, tamaño, inclinación o presión del bolígrafo puede proporcionar pistas sobre el estado emocional, la autoestima o incluso el nivel de energía de quien escribe.

Eso sí, como en toda disciplina de análisis del comportamiento, es importante recordar que una sola letra no puede definir a una persona en su totalidad. La interpretación completa requiere un estudio global del conjunto de la escritura. Sin embargo, ciertos detalles como la forma de la ‘m’ pueden ser señales significativas cuando se observan en contexto.

Las reacciones en comentarios: "Todo me cuadra"

El vídeo de Emma ha generado cientos de comentarios, muchos de ellos compartiendo experiencias personales. Uno de los más destacados decía: “Una de las mejores profesoras que he tenido escribía así la ‘m’. Todo me cuadra”. Otra usuaria añadía: “Yo escribía así la ‘m’ y en bachillerato me obligaron a cambiarlo porque supuestamente era una falta de ortografía”.

Este tipo de testimonios muestra cómo el estilo de escritura ha estado muchas veces condicionado por normas académicas estrictas, dejando poco margen a la espontaneidad o a la expresión personal. Y sin embargo, esas particularidades individuales pueden ser justamente las que revelan más sobre nosotros.

Si al leer esto has ido corriendo a mirar tu letra ‘m’, no estás solo. Y si descubres que la formas como una guirnalda, podrías estar reflejando esa actitud abierta, colaborativa y empática de la que habla la grafología. Aunque no se trata de un diagnóstico ni de una ciencia exacta, reflexionar sobre nuestra escritura puede ser una vía curiosa y reveladora para conocernos mejor.