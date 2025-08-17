Acceso

Cortada la N-525 en As Estivadas y la OU-533 en O Bolo (Orense)

Debido al humo y al polvo de los incendios

Varias personas luchan contra las llamas del incendio de A Gudiña (Orense), este jueves. La DGT ha informado de que la circulación en la autovía A-52 está cortada entre los kilómetros 124 y 129 por los incendios forestales, concretamente en la zona de A Gudiña. La autovía está cortada en ese tramo en ambos sentidos y también está afectada la N-525 en los puntos kilométricos 129 y 86. EFE/ Sxenick
También se cortó ayer la A-52 en OrenseSxenickAgencia EFE
Las carreteras N-525 en As Estivadas y la OU-533 en O Bolo se encuentran cortadas debido a los incendios que afectan a la provincia de Ourense, que mantiene la Situación 2.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la N-525 tiene la circulación interrumpida desde el kilómetro 178 en Guimarei al 181 en As Estibadas en ambos sentidos de la circulación.

Por su parte, la carretera autonómica OU-533 está cortada a la altura de Outardepregos desde el kilómetro 41 hasta el 41.1 en sentido creciente debido al humo y al polvo de los incendios.

