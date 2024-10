Arranca la temporada de setas: ¿Cuántas se pueden recoger en España sin permiso?

La temporada de recogida de setas ha comenzado oficialmente en España, marcando uno de los momentos más esperados por los amantes de la naturaleza y la gastronomía. Con la llegada del otoño y las primeras lluvias, los bosques y montañas del país se convierten en escenarios ideales para la proliferación de hongos y setas de diversas especies, algunas altamente valoradas en la cocina.

Sin embargo, este fenómeno no solo atrae a micólogos expertos (personas expertas en los hongos), sino también a aficionados que disfrutan del aire libre y la emoción de recolectar estos tesoros naturales. No obstante, la recogida de setas no es solo una actividad recreativa, sino también una tradición profundamente arraigada en muchas regiones españolas, donde el conocimiento sobre las especies comestibles y tóxicas se transmite de generación en generación.

En este sentido, con la temporada en marcha, se espera que miles de personas entren en los bosques, respetando siempre las normativas locales y el entorno natural, y recojan cientos de setas, ya bien sea para consumo propio o, en caso de ejercer una actividad profesional, para uso comercial.

Por ello, es muy importante saber qué especies se pueden recoger, atendiendo siempre a cuestiones sanitarias, y, sobre todo, qué cantidad de setas pueden ser recolectadas en España sin disponer de ningún tipo de permiso. Así que aquí te lo contamos.

¿Cómo se deben recolectar las setas?

A la hora de recolectar setas existen dos técnicas permitidas: o bien recolectarlas directamente con la mano, o hacerlo ayudándose de una navaja; siempre y cuando, en ambas ocasiones, la seta se deposite en una cesta de mimbre o similares, para que los restos caigan al suelo y se permita la regeneración del entorno. Pero nunca, jamás, se pueden recolectar en una bolsa de plástico.

En caso de recogerlas a mano, habrá que coger la seta por el tallo y girarla 360º, pero en ningún caso habrá que sacarla del tirón, ya que se puede dañar el micelio. No obstante, si se usa navaja, habrá que cortar la base del pie de la seta de manera horizontal, para que el micelio quede en el suelo y el hongo pueda volver a regenerarse. De lo contrario, y de no seguir estos pasos, los recolectores pueden enfrentarse a importantes multas.

Multas de hasta 1.000.000 euros por recoger hongos sin licencia

Las multas para quien no cumpla la ley pueden salir por un ojo de la cara. Por ejemplo, en Castilla y León, la normativa estipula que para recoger setas en los montes catalogados no acotados hay que disponer de permiso, de lo contrario se podría incurrir en un delito.

De igual manera, no está permitido recolectar setas de manera generalizada, y solo se pueden coger hasta tres kilogramos de setas, y nunca se pueden comercializar. En este sentido, la JCYL señala que cuando los hechos constitutivos de la infracción hayan causado daños al monte con unos costes de reposición iguales o superiores a 10.000 euros e inferiores a un millón de euros o cuyo plazo de reparación o restauración sea inferior a 10 años y superior a seis meses, será considerado una infracción muy grave.

Por ello, al que no cumpla con la normativa le puede salir muy caro. Y la multa varía en función de la gravedad de las infracciones. Así, las sanciones oscilan entre los cien y mil euros para infracciones consideradas como leves, de entre mil y cien mil euros para aquellos casos graves y de entre 100.000 euros y un millón para los casos muy graves.

¿Cómo se limpian las setas de cultivo para evitar intoxicaciones?

Para limpiar setas de cultivo como champiñones o los boletus, es importante evitar mojarlas en exceso para que no absorban agua y pierdan su textura. Lo ideal es usar un cepillo suave o un paño seco para eliminar restos de tierra y otras impurezas.

Si es necesario, se puede pasar un paño ligeramente húmedo para quitar manchas persistentes o, en casos extremos, enjuagarlas brevemente bajo agua fría, secándolas de inmediato. De esta manera, las setas estarán listas para su uso sin alterar su sabor ni consistencia.

Por ello, es muy importante que aquellas setas catalogadas como peligrosas, tales como la Amanita phalloides, más conocida como la "seta de la muerte", la Amanita muscaria, conocida como la "seta de los enanitos", la Cortinarius orellanus (Seta de Orellana), la Gyromitra esculenta (Seta de la mentira), o la Omphalotus olearius no sean consumidas bajo ningñun concepto, ya que tienen importantes consecuencias en la salud.