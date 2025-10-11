El incidente ha abierto un debate sobre los límites del humor y la asociación de la edad con la jubilación

Una usuaria del foro británico Mumsnet ha provocado un debate tras relatar que regaló a una amiga de 66 años una tarjeta de “Feliz jubilación”, sin saber que esta no se retiraba del trabajo, sino que se preparaba para iniciar un posgrado. Según explicó, la intención era hacer una broma, pero su amiga reaccionó con incomodidad al recordarle que no estaba jubilada y que planeaba seguir trabajando tras sus estudios.

Ambas se conocían de un grupo de pasatiempos y, según el relato, todas las integrantes sabían que la destinataria había dejado su empleo de manera temporal para volver a la universidad. Al percibir la tensión, la autora retiró la tarjeta y trató de restarle importancia diciendo que se la entregaría “cuando recibiera su pase de autobús”, comentario que generó un silencio incómodo entre las presentes. La mujer reconoció después que “arruinó la noche” y que su amiga fue “especialmente amable” con ella para que no se sintiera mal.

Tras el incidente, decidió compartir la experiencia en el foro para preguntar si su gesto había sido “edadista o desconsiderado”. La publicación generó una respuesta inmediata y dividida entre los usuarios del sitio.

Reacciones y opiniones divididas en el foro

Varios participantes calificaron el episodio como una “metedura de pata” y afirmaron que habría sido más apropiado felicitarla por iniciar una nueva etapa en lugar de aludir a una jubilación inexistente. “Seguramente habría sido mejor decir ‘buena suerte’ o ‘te vas’”, opinó una usuaria.

Otros mostraron más comprensión y consideraron que no hubo mala intención. “Aprecio tu buena intención, pero fue un error asumir que se jubilaba. Yo también me molestaría si me dieran esa tarjeta en las mismas circunstancias”, respondió otra participante. La mayoría coincidió en que el incidente debía darse por cerrado y que bastaba con disculparse para zanjar el malentendido.