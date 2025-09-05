Esta es la zona de España que el New York Times describe como "un sueño paradisiaco"

El New York Times ha dedicado un especial elogio a la Costa Brava catalana, describiendo esta región costera como "un sueño paradisiaco" que "lo tiene todo: playas vírgenes, una gastronomía célebre, viñedos que datan de la época de los antiguos griegos y, además, arte". El prestigioso medio internacional destaca cómo el esplendor natural de esta zona mediterránea sirvió de inspiración para gran parte de la obra de Salvador Dalí.

Un litoral de contrastes

La publicación reconoce especialmente el encanto de pueblos pesqueros como Cadaqués, con sus características casitas blancas, y la belleza de localidades medievales de interior como Pals o Peratallada. A lo largo de sus más de 200 kilómetros de costa, desde Blanes hasta Portbou, la Costa Brava ofrece playas con Bandera Azul, calas entre acantilados de ensueño y bahías tan espectaculares como la de Roses.

El artículo también resalta los tres parques naturales que enriquecen esta región: el Cap de Creus, Els Aiguamolls de l'Empordà y el Montgrí, junto con las Illes Medes y el Baix Ter. Esta combinación de patrimonio natural, cultural y gastronómico convierte a la Costa Brava en uno de los destinos mediterráneos más completos y fascinantes, según la perspectiva internacional del influyente diario neoyorquino.