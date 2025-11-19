Una turista estadounidense olvida su bolso Louis Vuitton con una gran suma de dinero en un área de servicio

Cada verano, miles de turistas recorren las autopistas francesas. Entre el cansancio, las paradas rápidas y los trayectos largos, los olvidos en áreas de servicio son más comunes de lo que parece. Maletas, móviles, bolsos y hasta mascotas son reportados cada año, pero pocos casos terminan con un desenlace tan sorprendente como el de esta turista estadounidense, que perdió -y recuperó- un bolso de lujo con una pequeña fortuna en su interior.

La historia ocurrió en el sur de Francia, en la autopista A20, una vía que conecta París con Toulouse y atraviesa regiones de alto tránsito. Allí, una mujer norteamericana que realizaba un peregrinaje a Lourdes olvidó su bolso Louis Vuitton en los baños de una estación de servicio.

El hallazgo que terminó en “milagro”

El pasado viernes, el Pelotón Motorizado de Montauban recibió un aviso sobre un objeto sospechoso abandonado en el área de Montalzat. En su interior, los agentes encontraron artículos de lujo y una considerable suma de dinero: 8.000 dólares en efectivo, unos 6.900 euros, pero ninguna pista de su dueña. Las cámaras de seguridad no arrojaron resultados, hasta que una pequeña cámara dentro del bolso dio la clave.

Al revisar la tarjeta SD, los gendarmes descubrieron imágenes de un grupo de peregrinos en Lourdes y el nombre de una agencia especializada en viajes religiosos. Esa conexión les permitió identificar a la propietaria, que ya estaba a punto de regresar a Estados Unidos.

La mujer y su marido pospusieron su vuelo para recoger el bolso en la brigada de Montauban. Con el dinero intacto y el alivio evidente, agradecieron la eficiencia de la policía francesa. Para ellos, el verdadero milagro del viaje a Lourdes había ocurrido en una parada de autopista.