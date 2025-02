Este es el próximo festivo en febrero: el BOE lo confirma

Febrero avanza y el cansancio de trabajadores y estudiantes también. La Navidad ya está totalmente olvidada y la cuesta de enero también quedó atrás. Sin embargo, aunque la asfixia económica ya no suele ser tan dura como en el primer mes del año, el agotamiento físico y mental comienza a estar más presente. España no cuenta con un festivo nacional desde el Día de Reyes y los trabajadores no han contado con ningún día extra de descanso para cargar pilas.

Para la mayoría de España el calendario no es alentador, ya que durante este mes de febrero no está establecido ningún festivo nacional. En cambio, una comunidad autónoma donde viven millones de españoles si tendrá un día festivo antes de que acabe el mes de febrero. Esta comunidad acabará el mes por todo lo alto ya que uno de sus días festivos autonómicos se celebra el 28 de febrero.

¿En qué comunidad autónoma es festivo el 28 de febrero?

El 28 de febrero es festivo en Andalucía. El Boletín Oficial del Estado (BOE) lo confirma y los andaluces podrán contar con un día extra de descanso en el último día del mes. Además, en este 2025 podrán disfrutar de un puente debido a que el 28 de febrero cae en viernes. Por tanto, la última semana del mes tendrá únicamente cuatro días laborables para los trabajadores andaluces. No es la única buena noticia, algunas personas tendrán un macropuente por esta celebración.

¿Qué se celebra el 28 de febrero en Andalucía y por qué en esa fecha?

El 28 de febrero tiene lugar la celebración del Día de Andalucía. Andalucía cuenta con una población de 8.645.335, lo que la hace comunidad autónoma más poblada de nuestro país, y todos ellos disfrutarán de este día festivo para acabar el mes de febrero.

El Día de Andalucía se remonta al referéndum autonómico de 1980, un acontecimiento decisivo que permitió a la región acceder a su autogobierno dentro del marco constitucional español. En esa jornada histórica, los andaluces expresaron en las urnas su deseo de autonomía, dando un paso esencial en la consolidación de su identidad. Aunque Almería no alcanzó el porcentaje necesario de votos, las Cortes Generales intervinieron para garantizar su incorporación al proceso, atendiendo así al sentir mayoritario de la comunidad.

Desde entonces, cada 28 de febrero se recuerda esta conquista política y social con una amplia variedad de actos en todos los municipios. Durante la celebración, las calles se llenan de banderas verdes y blancas, y se organizan actividades que refuerzan el vínculo con la cultura y la historia andaluza.

Estas personas tendrán macropuente en Andalucía

El jueves 27 de febrero el calendario escolar en Andalucía se ve afectado, pues ese día se celebra el Día de la Comunidad Educativa, por lo que los niños de los colegios andaluces no tendrán que ir a clase disfrutando así de un macropuente. Además, en algunos lugares se junta con los carnavales, que se celebran entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, por lo que algunas ciudades tendrán un fin de semana redondo este 2025.

La ciudad de Cádiz vivirá su famoso Carnaval del 27 de febrero al 9 de marzo. Además,el lunes 3 de marzo será festivo en la capital gaditana. Se suma a que el viernes 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía, lo que permitirá un macropuente festivo.

¿Cuándo es el siguiente festivo nacional?

El próximo festivo nacional será en Semana Santa, el viernes 18 de abril. Aunque en muchas comunidades tampoco es laborable el Jueves Santo, no está dentro del calendario de festivos nacionales. Esto significa que el próximo gran puente no llegará hasta el mes de abril en gran parte del territorio nacional.

El próximo puente en la mayoría de comunidades se hará esperar y no llegará hasta esa Semana Santa, con el Jueves y Viernes Santo como días festivos. Como norma general este puente tendrá cuatro días, al unirse al fin de semana siguiente. Concretamente, los festivos serán el 17 y 18 de abril en la mayoría de comunidades autónomas. Algunas tienen festivo el lunes en vez del jueves.