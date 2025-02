Un farmacéutico lo confirma: una lechuga sin lavar puede dejarte paralizado de por vida

Lavar la comida antes de ser consumida es una tarea fundamental que debería estar presente en todos los hogares. Aunque hay algunas que no requieren de esta necesidad porque vienen limpias y envueltas en un envase de plástico, es cierto que son varios los alimentos que sí que necesitan esas labores de higienización, como pueden ser las frutas o las lechugas.

Una lechuga es una planta herbácea cultivada al aire libre en zonas templadas de todo el mundo y también en invernaderos. Se trata de un alimento que proporciona muy pocas calorías debido a su alto contenido en agua y a sus escasas cantidades de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Entre sus vitaminas más destacables se pueden encontrar la vitamina C, A y E; la tiamina y los folatos también forman parte de sus valores nutricionales.

Diversas enfermedades por comerse una lechuga sin lavarla

En este sentido, al tratarse de un producto que puede estar expuesto al aire libre o, incluso, llegar a ser tocado por varias personas cuando estén colocados en las baldas de los supermercados, las lechugas deben lavarse por seguridad. Los riesgos que se pueden correr en caso de no hacerlo estarán relacionados con la proliferación de pequeñas bacterias del estilo de la salmonela o la listeria. Según los expertos, cuando una persona se come una con la presencia de microorganismos, las consecuencias podrían ser diarreas, vómitos, fiebre y malestar.

En los casos más extremos pueden tener como resultado enfermedades más graves, como por ejemplo una parálisis completa del cuerpo. Aunque pueda parecer mentira, esto ha ocurrido de verdad y así lo ha confirmado un farmacéutico en redes sociales con más de 1,2 millones de seguidores en la plataforma Instagram.

Se trata de @farmaceuticofernandez, cuyo contenido en redes sociales se basa en realizar publicaciones sobre temas de interés en el ámbito de salud . En uno de sus últimos vídeos Álvaro Fernández ha acumulado más de 58,8 mil 'me gustas', cuyo contenido ha sido el caso de una persona que se ha quedado paralizada de por vida porque comió lechuga sin lavarla y una bacteria se instaló en su cerebro.

¿Puede una persona quedarse paralizada si se come una lechuga sin lavar?

El farmacéutico ha comenzado el video exponiendo que "me habéis mandado varios este vídeo", en referencia a que son muchas las personas que se han preocupado por un caso que les parece prácticamente imposible pero en el que albergaban la duda de si podría llegar a darse. "Me habéis preguntado si esto es verdad y, lo siento, pero sí", confirma el especialista.

Pese a que es algo poco frecuente, Álvaro confirma que puede llegar a pasar. "No solo con las lechugas, en general con todas las verduras que se consumen crudas y no se han limpiado bien", afirma el farmacéutico. Por otro lado, en las frutas suele ser algo más raro, porque las bacterias crecen peor, "pero también existen los parásitos, no solo bacterias", haciendo referencias a la salmonela que puede causar una lechuga sin lavar.

El caso expuesto durante la publicación fue que una persona se comió una lechuga que "estaba contaminada con Listeria monocytogenes, una bacteria peligrosa que le provocó una infección grave en el sistema nervioso, causando meningoencefalitis", según Álvaro. La consecuencia perjudicial que sufrió fueron daños irreversibles en la médula espinal, quedando así "paralizado de por vida".

¿Comerse una lechuga sin lavar puede provocar la muerte?

Otra de las consecuencias que nombra este creador de contenidos es una posible muerte, calificado como "un caso extremo". Por ello, anima al público adotarle de la importancia que se mereceel ser "superhigiénico con los alimentos, especialmente con los que no vayas a cocinar y vayas a comer crudos". Es primordial asegurarse al máximo de que la comida estará desinfectada en su totalidad, para evitar siempre efectos negativos contra la salud y el bienestar, tanto propios como ajenos.