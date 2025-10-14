Las Fiestas del Pilar en Zaragoza terminan con 167 detenidos y una caída del 80% en los robos de móviles

El dispositivo especial de seguridad durante las Fiestas del Pilar 2025 en Zaragoza ha finalizado con 167 detenidos, más de mil multas por infracciones en materia de seguridad ciudadana y un notable descenso en los robos de teléfonos móviles, que han pasado de 500 a menos de un centenar en el último año.

Con motivo de estas fiestas, la Policía Nacional ha desplegado entre los días 4 y 13 de octubre al cien por cien de sus efectivos en Zaragoza, además de contar con el refuerzo de otras plantillas de España, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

El plan integral de seguridad desplegó agentes desde subsuelo hasta el aire y, como balance general, se salda con una disminución considerable de los ilícitos penales en relación a años anteriores. La actividad preventiva ha dado sus frutos y solamente las denuncias por hurto o pérdida de teléfonos móviles, que el año pasado superaba el medio millar, se han dividido por cinco y apenas se han dado un centenar de casos durante las fiestas.

La presencia policial en las zonas de mayor afluencia de público ha permitido que los robos con violencia hayan disminuido y a lo largo de las fiestas únicamente se han denunciado diez hechos de esa naturaleza. No obstante, se investiga una denuncia presentada por una agresión sexual --un tocamiento-- en la zona del Recinto Ferial de Valdespartera. La Policía Nacional ha destacado que, gracias al civismo y la responsabilidad colectiva, así como al trabajo reforzado y coordinado de los garantes de la seguridad se ha conseguido que los días festivos hayan transcurrido con normalidad y sin incidentes destacados.